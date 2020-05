La mejor sonrisa de Silvia Jato para agradecer el apoyo de la gente mientras Alberto Fabra estuvo en la UCI.

La presentadora de televisión Silvia Jato, pareja sentimental del exalcalde de Castelló y expresident de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra, ha mostrado su mejor sonrisa en redes sociales, con motivo del día de la madre y ha aprovechado para agradecer las muestras de apoyo recibidas durante el tiempo que Alberto Fabra estuvo ingresado en la UCI al padecer el coronavirus.

A través de su perfil de Instagram, la popular presentadora ha mandado un emotivo mensaje:

Aprovecho este día de la madre para dar las gracias a todos los que os habéis preocupado por la salud de Alberto, mi pareja. Ya he recuperado la sonrisa y la quiero compartir con todos los que no me habéis dejado ni un solo minuto. Gracias de corazón.

Han sido momentos horribles que han tenido un final feliz gracias a los sanitarios del #hospitalgeneraldeCastellón. #castellon Eternamente agradecida. Me sumo al dolor de todas las familias que han perdido a un ser querido y las abrazo en la distancia.

Gracias, también a la sanidad madrileña por haber estado pendiente de mi; son ellos, todos los profesionales sanitarios, los que demuestran que sus profesiones son vocacionales, nadie como ellos.

Así que, a las que son madres, feliz día de esfuerzo y sacrificio.

Gracias a todos!!!!