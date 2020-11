El mensaje y la foto virales de una enfermera que lucha contra el coronavirus en Vinaròs

Según los datos facilitados por Conselleria de Sanidad en la última actualización, en el Departamento Sanitario de Vinaròs han fallecido con coronavirus desde el inicio de la pandemia 32 personas. La primera ola de covid-19 golpeó con dureza al norte de Castellón, pero la segunda va camino de hacerlo todavía con más dureza, como demuestran los 241 casos activos detectados mediante pruebas PCR a 29 de octubre. Una cifra que presumiblemente en la actualidad será superior, pues municipios como Vinaròs contaba el 29 de octubre con 107 casos, siendo la segunda localidad más afectada en toda la provincia, mientras que la incidencia en otras como Benicarló (55 casos) o Morella (37), también va en aumento.

En esta difícil coyuntura por desgracia está siendo habitual la presencia de mensajes negacionistas o actitudes irresponsables entre algunos ciudadanos que minimizan el impacto que la pandemia está teniendo en la población. Es por ello que Anna Fibla Richart, enfermera del Hospital Comarcal de Vinaròs, ha querido lanzar un SOS con una impactante imagen de su rostro marcado por las medidas de seguridad tras la jornada laboral, que acompaña con un impactante mensaje.

“Todos los que esta noche cualquier otra decidís hacer un encuentro pensando que la cosa no es tan grave como nos quieren hacer creer, gracias!”, comienza de forma irónica la sanitaria que lucha contra el covid en el Baix Maestrat. “Nosotros aquí vemos cada día cómo muere la gente, lo hacen solos y muchas veces solo podemos darles la mano para que noten que tienen a alguien a su lado que los acompaña en el último viaje”, prosigue Anna Fibla Richart.

Para concluir lamenta que las huellas físicas que las mascarillas y demás medidas dejan en su cuerpo son las que menos le dolerán el día de mañana: “Estas marcas en un rato no se notarán, pero otras nos marcarán el corazón y la vida para siempre”.

Los comentarios en la red social en la que lo ha publicado no se han hecho esperar, agradeciendo el trabajo que los sanitarios vienen realizando en la lucha contra la pandemia poniendo en riesgo incluso sus propias vidas como hemos podido comprobar desde marzo. “Gràcies per compartir-ho. Sou molt valents, tots aquets que no son conscients haurien de passar un dia en vatros”, comenta una usuaria. “ Madre mia! Y q todavía haya inconscientes q no se den cuenta de la gravedad de los q estamos viviendo!!! Mucho ánimo y mucha fuerza guapa”, apunta otro comentario. “Sou els seus angels, sort tenim tots de tenir professionals com vosaltres”, concluyen.