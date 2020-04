'Mercadillos' a prueba de coronavirus en Castellón

Los mercadillos de venta ambulante de alimentos --textil y restauración no está permitido-- podrán regresar a las calles de la provincia a partir de este jueves, 30 de abril. Algunos municipios ya han decidido reabrir, otros han optado por el no y también los hay que lo tienen en estudio. Cumplir la seguridad para evitar contagios por coronavirus es clave: distancia entre puestos, control de accesos para regular el aforo --hoy, consellerias y FVMP tienen una reunión para determinar qué efectivos velarán por cumplir las normas--, mascarillas y guantes, no tocar el género... Ello ha obligado a muchos ayuntamientos a buscar espacios más diáfanos, comenzar en pruebas y esperar confirmación de los vendedores. Para la Unió de Llauradors, que pidió este permiso especial, será una salida para sus productos, al tiempo que se da servicio en los pueblos más pequeños. Frutas y verduras pero también salazones o charcutería estarán a la venta. Las condicones fijadas por la Generalitat se puede consultar en el siguiente enlace:Resolución de Comercio con entrada en vigor el 30 de abril del 2020



En Castelló, los técnicos del Ayuntamiento de la capital están estudiando la orden de la Conselleria y esta semana se tomará una decisión sobre el Mercat del Dilluns y el del Grau (viernes).

En Vila-real, la Concejalía de Economía retomará el mercado de alimentación pero solo el sábado y en una ubicación diferente: el párking frente al juzgado (al lado de Carrefour). Es un espacio acotado, con baños públicos y parada de bus urbano.

En Burriana, la edila de Comercio, Sara Molina, estudia trasladar el mercado del martes a las afueras, al precisar más espacio para las 51 paradas. Tiene tres opciones en estudio. El Mercat de la Platja del domingo no se celebrará, por suponer tráfico al mar.

En la Vall d’Uixó, el mercado se celebraba en viernes, pero no han abordado el tema de retomarlo.

Desde Vinaròs indicaron que «no hay mercado ambulante de alimentos, salvo uno estival».

En Benicarló se celebra los miércoles y este no se hará pero barajan volver en mayo. Peñíscola quiere retomar el del lunes y «los detalles se abordarán hoy».

En Almassora, el concejal de Comercio, Javier Martí, apuntó que regresará el 5 de mayo, al lugar de costumbre, pues «suele ser en martes y viernes, pero este, 1 de mayo, es festivo». Repartirán gel a vendedores y clientes, y cubrirán con plásticos el género.

Onda, «mientras dure el estado de alarma no abrirá el mercadillo, atendiendo al informe policial y al decreto que prohíbe toda venta que no sea de primera necesidad». También en Benicàssim, «de momento, en estado de alarma, no se hará, para evitar concentraciones de personas y desplazamientos». En Orpesa, la alcaldesa, María Jiménez, baraja retomarlo este jueves, en una zona donde se celebraba antes, si aceptan los 14 vendedores. Nules quiere abrir el 2 de mayo con medidas: higienizar las manos antes de entrar, mascarilla para vendedores y clientes, y aprovechar el espacio exterior. Moncofa lo recupera este jueves en pruebas y el consistorio repartirá mascarillas, guantes y gel, y verá si hace el del sábado en la playa. Y Almenara, este jueves; y el domingo, en el mar. L’Alcora baraja el 6 de mayo en la avenida Michavila.

Informan los corresponsales de 'Mediterráneo': Mònica Mira, Isabel Calpe, Miquel Ángel Sánchez, Eva Bellido, María José Sánchez, Xavi Flores y Javier Nomdedeu.

LOS TESTIMONIOS

Amparo Martí Alberto (l'Alcora): “Me alegro porque ganaré clientes”

Amparo Martí Albero, de l’Alcora, tiene un puesto ambulante de alimentos. «Me alegro muchísimo de que vuelva la actividad de los mercados semanales ambulantes en la provincia y, concretamente, en l’Alcora, por la gran aceptación popular que tienen y por ser parte importante también de la economía de los pueblos». Ella, en representación de una cooperativa, espera «ganar algo más porque amplias muchísimo el número de clientes de la localidad y de la comarca». En su caso, vende pastas, magdalenas, rollitos y varias cocas tradicionales. JAVIER NOMDEDEU

Manolo Planelles (Burriana): “En textil todavía no podemos vender”

Manolo Planelles, de Burriana, es propietario de una parada dedicada a la ropa de niños y su sector aún tiene prohibida la venta este próximo jueves. No podrá montar. Vive en la incertidumbre de no saber cuándo podrá volver a retomar la actividad. «De momento, sabemos que los que se dedican a la alimentación sí podrán vender, pero el resto no sabemos cuándo podremos volver a trabajar», lamenta. «Esta misma semana me ha llamado un proveedor de ropa de verano, pero ahora mismo no le puedo comprar género porque no sé si podré venderlo», afirma. ISABEL CALPE