Messi, ante las muertes sin despedida por el coronavirus: "Me crea una frustración enorme"

Leo Messi considera que el fútbol "no volverá a ser igual" después de que pase la pandemia de coronavirus, y ha reconocido que le crea una "frustración enorme" saber que mucha gente vio morir a sus familiares y amigos y "ni tan siquiera pudieron despedirlos", resaltando que "no puede haber nada peor que perder a las personas que más quieres".

"A casi todos nos queda la duda de cómo va a ser el mundo tras todo lo que ocurrió. Más allá del confinamiento y de la situación que nos agarró por sorpresa, muchísima gente lo pasó realmente mal porque les afectó esta situación de alguna manera, como ocurrió con todos aquellos que perdieron a sus familiares y amigos y ni tan siquiera pudieron casi ni despedirlos", señala el futbolista del Barça en una entrevista para 'El País Semanal', en la que también expresa su "agradecimiento infinito a todas las personas que lucharon para combatir el virus desde los centros sanitarios".

Así, el delantero argentino reconoce que le ha afectado especialmente la situación creada por la pandemia. "Creo que hubo muchas cosas negativas en esta crisis, pero no puede haber nada peor que perder a las personas que más quieres, eso me crea una frustración enorme y me parece lo más injusto de todo", subraya.

UNA SITUACIÓN "COMPLEJA" PARA EL DEPORTE

Por último, Messi considera que una vez se pase lo peor habrá que adaptarse a la nueva normalidad. "El fútbol, como la vida en general, pienso que no volverá a ser igual", concluye. "El fútbol y el deporte en general seguro que se ven afectados. En la parte económica porque hay empresas que están relacionadas con el mundo del deporte que quizá van a tener una situación más compleja tras el coronavirus. Y en la parte del desempeño profesional porque la vuelta a los entrenamientos, a las competiciones y a lo que antes se hacía de una manera normal, ahora se va a tener que implantar de nuevo, pero de manera progresiva", reflexiona.