Muere por coronavirus el médico del CSKA de baloncesto

El médico del CSKA de Moscú de baloncesto, Roman Abzhelilov, ha muerto este sábado en Moscú como consecuencia del coronavirus, según ha informado en redes sociales el equipo ruso de la Euroliga. Abzhelilov, 44 años y dos hijos, estaba ingresado en un hospital moscovita desde primeros de mayo y ha fallecido tras no poder superar la enfermedad.

"Hoy falleció nuestro buen amigo, colega, esxcelente médico y excelente hombre de familia, Roman Abzhelilov. Luchó desesperadamente pero no pudo hacer frente a las complicaciones causadas por la infección por coronavirus", dijo en un comunicado el CSKA.

Euroleague Basketball extends its deepest condolences to the @cskabasket family on the passing of team doctor Roman Abzhelilov https://t.co/Vx7ZJEZxUW

Las muestras de dolor por parte de la Euroliga y de muchos jugadores no se hicieron esperar. "Nuestras más profundas condolencias a la familia el CSKA", dijo la Euroliga. El español Sergio Rodríguez, jugador del CSKA la pasada temporada, también lamentó su pérdida: "Descansa en Paz Roma. Nunca olvidaremos tu amabilidad y afecto. Mis condolencias a su familia, esposa, hijos y a toda la familia del CSKA", escribió en una red social.

