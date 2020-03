Una mujer de Castelló pide que su hermana pueda salir de Tailandia

La situación que se está viviendo en todo el mundo a causa de la grave pandemia del coronavirus ha escrito historias increíbles como la de Esther Hernando. Una española que se encuentra atrapada en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia) junto a otros 15 compatriotas. “No sabemos cuando va a volver, llevamos desde que empezó todo esto tratando de que regrese pero no puede. Le han cancelado varios vuelos y la embajada española no le ayuda”, explica su hermana Verónica, santanderina que ha forjado una familia en Castelló.

"Cuando la situación iba empeorando aquí, Esther adelantó el vuelo para principios de abril y luego para el 30 de marzo. Su objetivo solo era salir del país y estar con nosotros, pero poco a poco fue complicándose todo más. En Tailandia, el Ejército empezó a salir a la calle, los restaurantes solo servían comida para llevar y ellos no tenían domicilio fijo, así que decidieron adelantar los acontecimientos y marcharse al aeropuerto de Bangkok para coger el primer vuelo posible", comenta Verónica.

Y allí se encuentran desde las 7.00 de la mañana (hora tailandesa) de este lunes. Durmiendo en las sillas de la sala de espera y alimentándose de los establecimientos habilitados para el take a way. “No les venden ningún vuelo que no haga escala directa en España. En principio tienen uno para este jueves con la aerolínea Aeroflot, pero no está asegurada su llegada a Madrid porque debe hacer escala antes en Moscú y tiene miedo de que se vuelva a encontrar problemas a su llegada al aeropuerto ruso”.

No en vano, la prioridad ahora para Esther y sus compañeros es entrar en Europa para tener más facilidades de aterrizar en España. “Si entramos en Moscú parece más sencillo que nos podamos volver a España, aquí no existe la certeza de que nos pueda ayudar alguien”, comenta desde la distancia Esther.

Asimismo, uno de los grandes miedos que tienen los atrapados en el aeropuerto tailandés son las consecuencias que puede tener la entrada en estado de alarma del país asiático. “Tailandia es un país con una monarquía muy diferente a la de aquí, las restricciones que habrá a partir de ese momento serán muy importantes y por eso ansiamos que pueda coger ese vuelo”, afirma Verónica.