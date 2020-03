Los músicos de Castellón llenan los balcones de populares pasodobles contra el coronavirus

De norte a sur de la provincia de Castellón, al igual que en el resto de la Comunitat Valenciana y de otras autonomías, la música se adueñó de los balcones y las terrazas.

Dicen que la música cura el alma, o al menos, alivia el dolor emocional. Y esa fue la pretensión de numerosos músicos que se sumaron a Festivals del Balcons, una iniciativa organizada por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) en colaboración con el humorista valenciano Eugeni Alemany, a través del hashtag #FestivaldelsBalcons, «para llenar las calles» de melodías y estar al lado de la población recluida por el coronavirus, en especial de aquellos que lo está pasando peor por el Covid-19.

El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se hizo eco de la masiva respuesta a la convocatoria. «En un San José tan triste, esta iniciativa ha juntado lo mejor de los valencianos: la alegría de la música y la responsabilidad de seguir a casa», expuso.

El secretario general del PSOE en Castellón, Ernest Blanch, no dudó en participar en el festival.

La respuesta se produjo en municipios de toda la provincia, tanto en las comarcas del norte, como Vinaròs a Benicarló o Sant Jordi, cuyo alcalde, Ivan Sánchez, no dudo en sumarse a la convocatoria; a la zona de la Plana Baixa, como Moncofa, donde las melodías sonaron en multitud de balcones y terrazas de la localidad. Al igual que en la Vall d’Uixó, donde el Ateneu Musical Schola Cantorum celebraba sus 65 años, por lo que fue una celebración especial para ellos porque no han podido desrrollar actos para festejar el aniversario por el Covid-19. Informa M. M.

En Castelló, se escucharon los sonidos festivos de las dolçaines, que en circunstancias normales estos días hubieran recorrido calles con motivo de la Magdalena. Y en Almassora los vecinos pudieron escuchar una tamborrada, protagonizada por los miembros de la Associació de Tambors.

‘Paquito el chocolatero’

Asimismo, con el lema Perque som terra de Música... Anem a donar la nota! numerosos músicos de todas las edades participaron también en l’Alcora, donde se llenaron muchos tejados, así como en Sant Joan de Moró, tocando al unísono Paquito el Chocolatero y Amparito Roca, de forma que se oía por todo el núcleo poblacional animando estos días que no se debe salir de casa sino es por primera necesidad. Informa J.N.

Y en Segorbe, la Escuela de Música de la Sociedad Musical quisiero felicitar el Día del Padre con fotografías de los más pequeños tocando instrumentos y mostrando rótulos con las felicitaciones. Informa R.M.