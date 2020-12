La Navidad dispara las citas en clínicas privadas para hacerse pruebas de covid

Hay ganas de celebrar las navidades. Un reducto de «felicidad» en este 2020 atípico en todos los sentidos. Hay ganas, sí, pero también miedo por los posibles contagios de coronavirus, sobre todo cuando sentados a la mesa en Nochebuena o Navidad va a haber familiares —o allegados— de colectivos de riesgo. Para reducir riesgos hay quien ya ha pensado en añadir medidas extras para esas fechas además de las que hay que observar como evitar juntarse más de 10 personas o reunirse más de dos grupos familiares. Mesas más grandes, mascarilla, distancia y lavados de manos pero también pruebas diagnósticas de covid-19 junto antes de los días «grandes» de las fiestas: el conocido como «pasaporte familiar» ya ha aumentado las reservas para hacer pruebas covid-19 en esos días en los principales hospitales privados.

Es lo que han pensado en casa de Bárbara Pascual. Ella, una joven profesional de València, no quería que la forma de celebrar esta Nochebuena cambiara en exceso por culpa del coronavirus pero no quería arriesgarse con los posibles contagios sobre todo cuando su madre está dentro del colectivo de riesgo. Para ir «más segura» decidieron que todos los familiares que van a sentarse a la mesa —no más de 10 según las normas marcadas por el Consell— lo harán con una PCR recién hecha bajo el brazo.

«Tenemos personas consideradas de riesgo en la familia y como medida extra de precaución, hemos decidido hacernos todos una PCR justo antes de Nochebuena. De hecho ya tengo cita para el día 23 por la mañana. Tener nuestro negativo nos da un extra de tranquilidad», explica Bárbara.

Como ella —que tendrá los resultados de la PCR para el día 24— han sido centenares de valencianos los que han tenido la misma idea. Así lo avalan las citas reservadas con antelación en los servicios de pruebas diagnósticas covid-19 de los principales hospitales privados de València ciudad, donde han notado este aumento de citas para los días más próximos a Nochebuena y Navidad, 21, 22 y 23 de diciembre.

«Abrimos agendas precisamente la semana pasada y sí se ha notado. Los primeros dos días que se pudo acceder a las fechas cercanas a la Navidad se reservaron por la página web unas 150 citas para después del día 21 de diciembre cuando lo normal en este tiempo ha sido siempre citas de un día para otro», explican fuentes del hospital Imed de València. Lo mismo ha sucedido en otros grandes hospitales privados de la capital del Túria, donde también han aumentado las citas programadas sobre todo para los días 21, 22 y 23, «aunque como también atendemos sin cita previa, no sabemos si aumentará también de esta forma durante esos días», apuntaron desde otro hospital.

Tanto en unos centros como en otros explican que parte de estas reservas corresponderán a personas que van a viajar y necesitan, como se pide también para entrar en España, el negativo reciente de una PCR, aunque son las menos porque para los viajeros procedentes de España hay muchas fronteras cerradas ahora. De esta forma, han confirmado que hay muchas citas de personas que no se van a mover de España pero les mueve el llegar a las reuniones familiares con la máxima seguridad: «No podemos asegurar el porcentaje pero sí hay gente que nos ha comentado que han pedido cita por las reuniones familiares y no por viajes, como un extra», añaden desde Imed.

Eso sí, los expertos recuerdan que el hacerse una prueba es una medida más de precaución pero no hay que olvidar el resto: no sirve hacerse una PCR y olvidarse de la mascarilla o la distancia de seguridad. En casa de los Pascual lo tienen claro: «Por supuesto, los 10 que nos reuniremos, pese a que tendremos los resultados para la ocasión, mantendremos las medidas de distancia, ventilación de la habitación y las mascarillas puestas. En eso no va a cambiar nada. Es añadir, no restar», asegura Bárbara.