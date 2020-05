¡Novedades importantes sobre la celebración del Arenal Sound 2020!

La incertidumbre sobre la evolución del coronavirus y las restricciones en torno a espectáculos multitudinarios derivadas de la aplicación del estado de alarma mantienen entre interrogantes la celebración, del 28 de julio al 2 de agosto del 2020, del Arenal Sound. Aunque faltan más de dos meses para que artistas de la talla de Amaral, The Black Eyed Peas, Dimitri Vegas & Like Mike y otros muchos puedan desfilar por los escenarios de Burriana, la organización se prepara para una hipotética cancelación, en manos del Ministerio de Sanidad.

Según ha anunciado a través de las redes sociales en las últimas horas, el Arenal Sound ya tiene listo un plan de actuación, en el supuesto de que el Gobierno no permita la celebración de su edición número 11.

El comunicado refleja que «si las autoridades competentes deciden finalmente que el Arenal Sound no puede celebrarse, tanto los abonos como el resto de productos adquiridos para esta edición serán automáticamente vuestros tíquets para la del 2021 sin realizar ningún trámite». Además, indica que «si no pudieras asistir a la edición del 2021, os informaremos del plazo que marca la normativa aplicable para solicitar la devolución del importe de los tíquets».

Por último, advierte que estarán «atentos a las decisiones que se vayan tomando por parte de las autoridades competentes para informaros y poder ofreceros todos los detalles».