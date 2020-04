Nules vive su Día de las Paellas más inusual y heterogéneo

Desde el 15 de marzo, el día a día está marcado por los «Si no hubiera sido por...». Y es que, si no hubiera sido por el confinamiento, por el hecho de que la mejor manera de combatir la expansión del covid-19 es con el distanciamiento social, en los alrededores de la avenida Santa Aurora de Nules, este sábado se habrían reunido miles de personas para participar en el Día de las Paellas.

Pero lo que podría haber sido no tiene sentido y lo que cuenta es la realidad, que habla de esa necesidad imperiosa que la generalidad de las personas tienen de compartir con los demás, de no dar el tiempo por perdido, y por ello las fiestas, las citas que hasta ahora parecían ineludibles e inalterables, están trasladándose a las ventanas virtuales que ofrece la tecnología, donde el Ayuntamiento presentó una completa programación a distancia para recordar que el de este sábado, a pesar de todo, no era cualquier día en Nules.

Jornada de lo más variada

Prácticamente 1.000 personas asistieron en directo al cuentacuentos que realizaron la maestra Marisol Carreguí y sus dos hijos, abriendo las puertas de su casa y de su imaginación a cuantos quisieron acompañarles. La siguiente cita de la mañana también iba dirigida a un público familiar, de la mano del Mago Carolus, que durante algo más de 20 minutos sorprendió con su habilidad con los juegos de manos y el ilusionismo.

Aunque el plato fuerte de la programación, como suele suceder el Día de las Paellas, fue la música. El Desde Casa NulesFest, una iniciativa de los dj’s locales que tuvo lugar ayer y se repetirá también este domingo, llevó diferentes estilos de música a los móviles y ordenadores de quien quiso bailar con las sesiones de Jesús Andreu, Rafa Abad, Ximo Felip, David Saez, DJ Benso, Marcos Carbonell, Salva Buga, Javi Quiros y Verica Closing.