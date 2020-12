El ocio nocturno reabre por el día como hostelería para poder "mitigar las pérdidas" en Castellón

Supone un pequeño «respiro», aunque la solución definitiva para el sector del ocio nocturno no llegará hasta que se logre la anhelada inmunidad de grupo a través de la vacuna. De momento, tras duras negociaciones, el Consell dio luz verde ayer a la reapertura de pubs y discotecas realizando actividades de restauración y hostelería «compatibles con su licencia o autorización» en horario diurno. El espacio de la pista se podrá destinar a instalar mesas, ya que el baile no está permitido, y las personas que consuman siempre deberán estar sentadas y no en la barra. Las restricciones a cumplir son las mismas que en la hostelería, es decir, aforo interior de un tercio, y en terraza del 50%, mientras que la hora de cierre debe ser antes de las 00.00 horas, es decir, del toque de queda.

De todos modos, los locales que no tienen licencia de restauración no podrán servir comida, lo que dificulta aún más la viabilidad de estos negocios que aseguran que la reapertura les permitirá «mitigar las pérdidas» y ser «un balón de oxígeno», aunque son sabedores de que las ganancias serán «nulas» y será «imposible» rescatar a todo el personal que está en expedientes de regulación de empleo (ERTE) por la crisis sanitaria del coronavirus.

Local madrugador

La mayoría de pubs y discotecas de Castelló que tienen previsto reabrir sus puertas lo harán este próximo fin de semana, aunque hay alguno, como el Café dels Artistes, que ayer tras la publicación a media mañana de la resolución del Consell que permitía reabrir volvió a subir la persiana.

Cuatro meses cerrados son muchas semanas cuando hay que seguir haciendo frente a los gastos sin tener ningún ingreso. El Café dels Artistes ha sido uno de los locales de ocio nocturno más madrugadores en reabrir sus puertas, justo después de la autorización del Consell. «Somos un pub tradicional, que suele trabajar bien entre semana, así que ya hemos abierto con un aforo para 29 personas», señala el dueño del local, Jose Luis Ruipérez. «Si uno no ha sido un poco hormiguita, estos últimos meses han sido un desastre, pero esperamos que nuestra clientela fija responda y vuelva porque los gastos están ahí y no poder abrir es muy duro», afirma Ruipérez.

Incertidumbre

Y es que el dictamen de las Consellerias de Sanidad y Justicia, publicado en un Diari Oficial de la Generalitat extraordinario, no se produjo a primera hora, causando gran nerviosismo e incertidumbre en el sector que lo daba por hecho.

Esta tardanza llevo a algunos a aplazar a este jueves su puesta a punto. «Hoy -en referencia a ayer- no vamos a abrir porque es todo muy apresurado porque han tardado en publicar la normativa. Sé que no voy a poder cubrir gastos, pero llevamos muchos meses cerrados sin ningún ingreso y tenemos que pagar impuestos y la seguridad social de los trabajadores que están en el ERTE. El aforo solo me da para 30 personas. No sé cómo aguantaremos», señala Alfonso Gago del pub O’Clock.

El presidente de On Castellón, entidad que agrupa a más de 60 locales de este tipo de la provincia, Carlos Sánchez, también ha aplazado la reapertura de su local, Jaleo, para mañana viernes. «Sabemos que será difícil, pero las perdidas serán menores», señala.

«Nos toca reinventarnos, luchar y confiar en que la clientela responda», afirma Juanjo Benavent de Wallaby’s, que reabrirá también mañana. Con un aforo para 60 personas también subirá la persiana al público este fin de semana el pub Terra de Castelló. «Estamos en números rojos», señala Adrián Bachero, quien confía en reorientar el negocio hacia el tardeo, especialmente con la vista puesta a Navidad. Spoonful también reabrirá tras cuatro meses.

Ayudas directas

El sector del ocio nocturno insiste en que esta reapertura no les sacará de «los números rojos» y exige un plan de ayudas económicas directas, tras las millonarias pérdidas que arrastran. Las negociaciones con el Consell para lograrlas siguen en marcha. «Hablamos de tener que hacer frente a los mismos gastos fijos con cero ingresos, a empezar a ingresar una media de entre un 25 y 30% con respecto a las cifras precovid», argumentan desde la Asamblea de la Acampada del Ocio Nocturno de la Comunitat, integrada por 25 asociaciones de Alicante, Valencia y Castellón.