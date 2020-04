La OMS aplaude "el heroísmo de los trabajadores en primera línea"

El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, Hans Kluge, ha aplaudido la actuación de los sanitarios españoles que actualmente trabajan para frenar la pandemia de coronavirus. "Me encuentro profundamente emocionado por el heroísmo de los trabajadores que se encuentran en primera línea, la solidaridad de la gente y la inspiradora resolución del Gobierno", ha destacado el delegado de la institución en un mensaje compartido a través de su cuenta de Twitter.

@WHO_Europe #COVID2019 Mission to Spain concluded yesterday: deeply impressed by heroism of frontline workers, solidarity of 🇪🇸people and inspiring resolve of Government. Careful optimism as result of bold measures, innovative approaches & courageous decisions @salvadorilla pic.twitter.com/Mebmg4W8Ly