La OMS avala la seguridad del papel

El permiso de apertura de las terrazas de establecimientos hosteleros, que tendrá que esperar como mínimo al día 18 al estar situado dentro de la fase 1 de la desescalada del confinamiento por el covid-19, es una de las medidas más esperadas por el sector de los empresarios y autónomos, pero también por muchos ciudadanos que encontrarán en estos establecimientos —solo al 50% de su capacidad habitual cuando abran— algo así como una válvula de escape para evadirse de los múltiples problemas ocasionados por la crisis sanitaria.

Además del consumo en las terrazas, el buen tiempo también invita a pasar un rato agradable leyendo la prensa escrita en el bar, costumbre muy arraigada sobre todo en la zona mediterránea. Empresarios hosteleros, y clientes, esperan que el Gobierno permita la lectura de periódicos en los establecimientos, una práctica segura y avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha dejado constancia de que la posibilidad de que una persona infectada con covid-19 contamine papel manipulado es prácticamente inexistente. Igualmente, según la OMS, es muy baja la probabilidad de que alguien se contagie por un producto que ha pasado un proceso industrial por distintos lugares y temperaturas, como un periódico.

Las estadísticas relacionadas con el coronavirus reportadas por las autoridades de cada país refuerzan el argumento de la OMS: no existe ni un solo caso reportado en todo el mundo en el que una persona haya sido contagiada por el covid-19 a través del papel o de alguna publicación impresa.

Las medidas de seguridad que se siguen en la producción de la prensa escrita, con la regular desinfección de plantas de impresión o implantación obligatoria de EPIs para el personal, son otros factores que descartan los riesgos de leer el periódico en un establecimiento público. Eso sí, como en todas las actividades que se realizan durante esta crisis sanitaria, las medidas de higiene deben respetarse. No está de más hojear el periódico con guantes y un lavado exhaustivo de manos tras finalizar la lectura.

Ismael Bonet

Ismael Bonet, presidente de Aquiprensa señala que «no veo riesgos en que los bares pongan periódicos a disposición de los clientes; debe estar permitido» y «como en cualquier otra actividad, seguir las normas de higiene al leer la prensa es de sentido común».

Ana Isabel Allepuz

Ana Isabel Allepuz, empresaria hostelera declara que «acataremos las normas, pero no vería lógico que no nos dejaran tener los periódicos en la terraza» y «leer prensa mientras tomas algo es una costumbre arraigada que hay que mantener; no veo peligro».

José Manuel Cervantes

Un lector diario como José Manuel Cervantes revela que «manteniendo mínimas medidas de higiene no debe preocuparnos leer los periódicos en los bares» y «informarte mientras desayunas o tomas algo es un placer del que tenemos que seguir disfrutando».