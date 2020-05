Ozoncas comercializa túneles y 'splits' para combatir el coronavirus en Castellón

La preocupación por la higiene es, en estos momentos de incertidumbre, una prioridad para toda la sociedad. En pleno estado de alarma tanto los estamentos públicos, los empresarios y los ciudadanos buscan las mejores soluciones del mercado para combatir el coronavirus e ir, paulatinamente, retomando sus actividades con las máximas garantías.

En este contexto, la empresa castellonense Ozoncas comercializa soluciones de última generación para luchar con éxito contra al covid-19 y asegurar unos resultados profesionales y ajustados a las mayores exigencias del mercado. La firma distribuye en la provincia el túnel desactivador de coronavirus modelo DW4460.

Para comercios

Este sistema ha sido diseñado para su utilización en el interior de locales de gran concurrencia de público. Su característica especial es la de desactivar la capa lípida del virus mediante una nebulización de microgota calibrada que no moja. Estas gotas, de 20 micras, producen una niebla densa que recorre todo el volumen del túnel, evaporándose antes de llegar a tocar el suelo y sin mojar a los usuarios.

El gerente de Ozoncas, Vicente Castillo, resalta que «tras pasar por el túnel, se desactiva el covid-19 que transportamos en la ropa, manos, cabello y piel, por lo que se evita la transmisión personal». «Funciona automáticamente, al entrar al túnel, durante 15 segundos, y luego permanece en stand-by, preparado para la próxima persona que entre al túnel», detalla.

Asimismo subraya que está compuesto por una «estructura construida en tubo de acero inoxidable AISI 304L y paneles de poliestireno color blanco». Otro aspecto reseñable es que es apto para la utilización por parte de usuarios con movilidad reducida. Asimismo Vicente Castillo recalca que «no moja, no mancha, no encharca el suelo, evita resbalones y no irrita la piel». Posee una capacidad de entre 350 y 500 personas cada día.



Para particulares

Otra de las soluciones que comercializa Ozoncas en Castellón es el split desactivador de covid-19, modelo DW4491. Su funcionamiento es, esecialmente, similar al del túnel. Este sistema ha sido concebido para interior de locales de mediana concurrencia y comunidades de vecinos y casas particulares. También es apto para aquellas personas con movilidad reducida y comparte con el túnel que no moja al pasar por debajo del sistema. Su estructura construida en chapa de acero lacada en blanco. Alcanza a tratar hasta 150 personas cada día.

Otra de las soluciones que comercializa Ozoncas en Castellón son los generadores de ozono portátiles, concebidos para mejorar la higiene ambiental. La compañía acredita ya años de experiencia y, tal y como destaca Vicente Castillo, «el ozono destruye los olores, ya que ataca directamente al origen del problema, sin enmascararlo en ningún momento. Por este mismo principio de oxidación, el ozono está reconocido como un potente desinfectante gaseoso, que destruye rápido y eficazmente virus, bacterias, hongos y mohos».

Los generadores de ozono constituyen «la última generación de sistemas con tecnología de descarga en corona silenciosa con dieléctrico cerámico, refrigerada por aire». Esta solución ofrece ocho programas de menor a mayor intensidad, para tratamientos con personas (TCP). Además, incluye dos más para tratamientos de choque sin personas (TSP), regulables a distintas intensidades.

Su uso se recomienda para salas deportivas, vestuarios, baños, consultas médicas, quirófanos, guarderías, así como comercios, supermercados y tiendas de alimentación. Toda la información está disponible en ozoncas@repcarsa.com, 690 065 758 y www.facebook.com/ozoncas.