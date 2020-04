Pacto del 'Renacimiento' en Vila-real para superar el coronavirus

El Ayuntamiento de Vila-real impulsará un pacto local para el renacimiento de Vila-real --como así lo definió ayer el alcalde, José Benlloch--, capaz de concretar una serie de medidas que contribuyan a reactivar al máximo la economía local. En este sentido, el munícipe anunció que, de dicho pacto, formarán parte no solo los representantes de las formaciones políticas con representación municipal, sino también las organizaciones ciudadanas.

«Se trata de dar un paso más en la mesa de diálogo de partidos que ya creamos, porque no podemos trabajar en un resurgimiento si no contamos con la sociedad civil», aseveró el primer edil durante la primera rueda de prensa de la historia de la ciudad celebrada de forma telemática con los distintos periodistas que cubren la actualidad diaria.

Y añadió: «Los partidos políticos ya han ido presentando sus propuestas y, de hecho, algunas de ellas ya las hemos aceptado, pero de esta situación tenemos que salir juntos toda la sociedad y por ello creo que en este momento no debemos ser únicamente los 25 concejales del consistorio los que podamos y tengamos que hacer aportaciones».

De hecho, uno de los primeros pasos para hacer realidad esta iniciativa se plasmará a lo largo de la próxima semana con la reanudación paulatina --eso sí, telemáticamente-- de todos los órganos sectoriales y consultivos que, dependientes del Ayuntamiento, cuentan con una amplia representación de los diferentes sectores sociales, económicos, culturales o deportivos de la localidad.

Es el caso de los consells de Turisme, Esport, Agrari o Participació Ciutadana, así como la Junta de Personal del propio Ayuntamiento, entre otros. «Esta misma semana he firmado una resolución que amplía la dictada el pasado 3 de abril, por la que se recuperaba la convocatoria de plenos, juntas y comisiones a través de medios electrónicos, con el fin de convocar de nuevo los consejos locales y otros órganos de participación», explicó el munícipe.

PROVEEDORES // Por otra parte, Benlloch informó de que la próxima semana se aprobará el pago de otros dos millones de euros a proveedores, una cifra que se suma a los 2,5 millones a los que se ha dado el visto bueno en los últimos días. Una medida que, de alguna manera, «aliviará a las empresas que trabajan para el consistorio», y que se incorpora al abono de una partida de 200.000 euros a Cáritas, Cruz Roja, antonianos y San Vicente de Paúl.

BANDERAS // El alcalde también se refirió a las diferencias surgidas con representantes del PSPV-PSOE de la provincia respecto a la iniciativa de dejar las banderas a media asta en señal de duelo por los fallecidos por el covid-19. Al respecto, reiteró que desde su formación «se respeta la total autonomía de los ayuntamientos, aunque hay quien considera que bajar las enseñas es una señal de derrota y que es preferible posponerlo para cuando se supere esta pandemia». Y añadió: «Yo no lo considero así y de inmediato aprobamos esta medida propuesta por el portavoz del PP, Héctor Folgado, por unanimidad».

FIESTAS // En su primera comparecencia vía telemática con los periodistas que cubren la actualidad de Vila-real, el alcalde, José Benlloch, apostó por, «si las autoridades sanitarias lo permiten, celebrar unas fiestas de la Mare de Déu de Gràcia muy especiales». Y es que, tras la suspensión de los festejos de Sant Pasqual, el munícipe confía en que en septiembre sí que puedan vivirse las celebraciones patronales. «Nos gastaremos mucho más de lo habitual, con la idea de ayudar al comercio local y priorizando la contratación de orquestas y entidades del ámbito local, para que el dinero se quede aquí y contribuya a la recuperación de la economía».