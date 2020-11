Los padres de un colegio de Castellón dan la voz de alarma por el aumento de casos de covid en sus aulas

Los brotes de coronavirus de origen educativo dejan 34 positivos en el último día. El más numeroso de estos focos de contagio se registró ayer en l’Alcora, con 15 personas contagiadas de covid-19, destacando también un brote también educativo de Segorbe que sumó seis casos. Según la última actualización ofrecida por Conselleria de Educación, solo uno de cada 10 centros de Castellón tiene una clase confinada, aunque lo cierto es que estos datos no sirven para que los padres y personal docente relajen las medidas de prevención, sino todo lo contrario.

Como muestra podemos encontrar la situación que se está dando en la Secció d’Educació Secundaria de l’IES Bovalar en Borriol, donde los padres han dado la voz de alarma por el incremento de casos de coronavirus que se está registrando en las aulas de este centro. “Mi marido está de baja en casa y yo apenas salgo, pero ahora mis hijos están contagiados y nosotros también; los cuatro. Sabemos que lo han cogido en el colegio porque ya hay cuatro casos confirmados en la clase de uno y otros cuatro casos en la del otro”, lamenta una madre a este periódico.

Otras fuentes consultadas por este periódico cifran en un mínimo de 10 los positivos confirmados en el IES de Borriol, circunstancia que no ha hecho que se confine ningún aula. “Se están siguiendo todos los protocolos marcados por Salud Pública porque los compañeros de secundaria no se consideran convivencia estable”, confirman a este periódico desde el instituto en cuestión. Los padres, sin embargo, no ocultan su preocupación por el incremento de positivos: “Dentro de poco, cuando pase la cuarentena ya tienen que volver a clase y vemos que alumnos que siguen haciéndoles la prueba PCR siguen dando positivo, así que no podemos ocultar nuestro miedo porque tenemos personas mayores en casa”.

Lo cierto es que el protocolo de Conselleria no considera contactos estrechos a los compañeros de aula de secundaria, al entender que en el colegio llevan mascarilla y guardan distancia de seguridad, aunque los padres admiten que “tanto en el centro como fuera del mismo están siempre juntos porque son de la misma pandilla, y más en un pueblo, así que si uno da positivo es fácil que se contagie el resto”.

Lamenta por último uno de los padres que han contactado con ‘Mediterráneo’ que desde que su hijo, alumno del IES de Borriol, dio positivo “no se ha realizado ningún rastreo a sus contactos, ni se nos ha preguntado para hacernos la prueba PCR. Si este es el protocolo da la impresión de que se busca la inmunidad del rebaño”, concluyen.