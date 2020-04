Palabras al corazón de los sanitarios del Hospital de la Plana

Cada día, miles de manos confinadas asoman desde ventanas y balcones para hacer sonar el aplauso en honor a todos los sanitarios, a los que cuidan y se arriesgan para que los demás permanezcan en sus casas. Una dedicación que no ha pasado de largo para el grupo de jóvenes de los talleres Jove Oportunitat de Vila-real que, viendo la importante labor que se realiza en los hospitales, ha querido hacer llegar al ubicado en la ciudad, el de La Plana, sus mensajes de ánimo y apoyo para todos los que se juegan la vida en la crisis del coronavirus.

El plan lo conforman integrantes de entre 17 y 20 años, que no buscan trabajo o abandonaron sus estudios. Con varias propuestas persiguen despertarles la proactividad para que redirijan su carrera personal y profesional.

A la cabeza está Pedro Briones, psicólogo y coach de la iniciativa, quien explica que «este proyecto sobre las cartas a sanitarios está enmarcado dentro de los retos que cada semana se lanza al grupo, como herramienta para encontrar una motivación durante el tiempo de confinamiento. La idea de escribir palabras de respaldo tuvo muy buena acogida entre los jóvenes que, de alguna manera, sintieron que podían participar en la oleada de solidaridad que estamos viviendo en estos momentos».

Asimismo, Briones afirma que «los participantes no lo dudaron ni un momento. Se pusieron inmediatamente manos a la obra», y añade que «entre los textos hay de todo, aunque el fondo de agradecimiento es el mismo, con unos mensajes más largos, otros más cortos, pero todos, sin duda alguna, reflejan la admiración que causa entre ellos la importante labor que realizan los sanitarios».

Unas palabras que han llegado directas al corazón del personal del hospital de la zona, que cumple cada día con la dura labor de combatir, en primera línea de fuego, el covid-19.