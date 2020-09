Un panel de expertos avisa de la "peligrosa" falta de preparación mundial para otra pandemia

El mundo carece peligrosamente de preparación para la próxima pandemia, que puede ser aún más devastadora que la de covid-19, que ha causado más de 920.000 muertos. Así lo ha advertido el Consejo de Supervisión de la Preparación Global (GPMB), un órgano independiente lanzado en 2018 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, que reconoce en su último informe anual que sus recomendaciones han sido ignoradas.

"La pandemia de covid-19 está poniendo a prueba el grado de preparación en todo el mundo", ha destacado este panel internacional de expertos. "Si no se aprenden las lecciones del covid-19 o si no se actúa con los medios y el compromiso necesarios, la próxima pandemia -que es una certeza- será aún más devastadora", ha advertido el Consejo. En su u segundo informe 'Un mundo en desorden', hace hincapié en que el mundo "no puede permitirse el lujo" de volver a estar desprevenido ante una pandemia.

"El impacto del covid-19 es aún peor de lo que habíamos previsto y las medidas que recomendamos el año pasado todavía no se han tomado", lamentó Gro Harlem Brundtland, copresidente de este Consejo y exjefa de la OMS.

Desde el punto de vista del coste económico el cálculo es simple: "Serán necesarios 500 años para gastar en prevención el dinero que el mundo está perdiendo a causa del covid-19". "El retorno de la inversión en la preparación para una pandemia es inmenso", añaden.

Llamada a los gobiernos

El informe llama una vez más a los dirigentes políticos que asuman sus responsabilidades, aumenten la cooperación y planifiquen la financiación de la preparación para una próxima pandemia a largo plazo.

Además, sugiere convocar una cumbre internacional bajo los auspicios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la OMS, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales para discutir un marco mundial de preparación para emergencias y la manera de responder a ellas.

Según Brundtland, "un financiamiento previsible y perenne al nivel requerido" debería ser uno de los pilares de ese sistema.