Partos sin padres ni epidural por el coronavirus

La pandemia del coronavirus ha convertido la dulce espera de las embarazadas en un camino lleno de incógnitas e inconvenientes que algunas lo viven con gran desasosiego. Esta semana un grupo de futuras mamás acudió a una reunión al Hospital de la Plana de Vila-real, habían sido llamadas por la matrona. Allí se les comunicó que debido a la presión asistencial por el repunte de enfermos del Covid-19, no se les aseguraba la epidural, es decir, el método de anestesia más habitual en los partos para evitar el dolor de las contracciones. También se les dijo que, por motivos de seguridad, los padres no podrían estar en el alumbramiento, aspecto que resulta casi impensable para los progenitores.

La solución que se les dio fue que si querían fueran al Hospital General de Castelló. En principio, allí sí permiten acceder al padre, aunque la epidural tampoco está asegurada. Esto también ha provocado que algunas futuras mamás estén valorando si recurrir al Hospital Vithas Castellón, el único privado de la provincia. Allí sí hay epidural y sí se permite al padre entrar. La única restricción es que él no accederá en caso de cesárea, hasta ahora sí se podía si era programada.

«El Servicio de Anestesiología está asumiendo funciones de cuidado de pacientes críticos, por lo que se priorizan los pacientes críticos. La epidural se administraría en función de la disponibilidad de recursos en cada momento», aseguraron desde la Plana, al tiempo que confirmaron que los padres o la persona acompañante que elija la madre «podrá estar en el hospital durante el ingreso hospitalario en la habitación, pero no podrá acceder al paritorio. La medida responde a la restricción de accesos a las zonas hospitalarias».

Testimonio

Marta Sidro es una joven benicense que está embarazada de 36 semanas de una niña que se llamará Alma. «Me llamó la matrona para decirme que en todos los partos que no sean de riesgo prescindirán de epidural tanto en el Hospital General de Castelló como en el de la Plana de Vila-real». El motivo que le dio es que los anestesistas «están ocupados con muchísimo trabajo en la UCI por coronavirus o con las urgencias de quirófano, ya sea operaciones de urgencia o cesáreas; y por seguridad, ya que no quieren que esa misma persona anestesista vaya pasando de la zona de coronavirus a la de maternidad».