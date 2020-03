Sánchez endurece el estado de alarma y lo amplía 15 días más

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que el Consejo de Ministros aprobará una prórroga del estado de alarma 15 días más y ha pedido la confianza del Congreso de los Diputados para que autorice en un pleno previsto para el miércoles esta ampliación hasta el 11 de abril debido al coronavirus.

El jefe del Ejecutivo central ha anunciado además hasta cinco medidas más que endurecen el confinamiento para frenar la propagación de la pandemia: la intervención de las residencias privadas para ponerlas a disposición de la administración pública, una restricción de la movilidad de forma temporal durante 30 días para vetar los viajes aéreos, una mayor implicación de las fuerzas armadas en la crisis (para el traslado de enfermos y de recursos sanitarios, para garantizar la defensa de estructuras estratégicas y ofrecer apoyo logístico, y conectar vía aérea la península y los territorios extrapeninsulares), dotar de más recursos a los ayuntamientos para el reparto de comida a domicilio y, por último, establecer una reserva de productos que puedan ser necesarios en futuras pandemias en España.

Sánchez se ha reunido este domingo con los presidentes de las distintas comunidades autónomas y ha destacado que es necesario mantener una "comunicación fluida y eficaz" sobre los acontecimientos para coordinar y colaborar. "Reforzamos la acción conjunta de todas las administraciones públicas y afrontamos con las máximas garantías esta gravísima emergencia de salud pública", ha apostillado, y ha asegurado que "ni una sola" de las demandas planteadas por los líderes autonómicos "dejará de ser escuchada y atendida", sino que escuchará y atenderá "todas y cada una de ellas".

Asimismo, ha indicado que en la actual situación, "no cabe el egoísmo", porque, ha alertado, la crisis del coronavirus no va de "territorios, ideologías o partidos". "No nos jugamos la reputación ni ningún titular", ha insistido, y ha abogado por "no perder el tiempo" con "matices irrelevantes o absurdas sospechas".

La de este domingo ha sido la segunda reunión de este nivel. Sánchez ha explicado que juntos han repasado "detalladamente" las actuaciones que se están llevando a cabo en el país para aplacar el Covid-19 y que se han emplazado a actuar con "unidad de acción".

A la reunión telemática también han conectado los ministros de Sanidad, Salvador Illa; de Defensa, Margarita Robles; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

En la anterior reunión consensuaron un comunicado conjunto en el que todos los participantes, salvo el 'president' Quim Torra, se comprometieron a trabajar con lealtad y coordinados, pero en esta ocasión, Torra ha evitado los reproches y ha tendido la mano al Ejecutivo.

El estado de alarma

Los partidos podrán presentar propuestas sobre el alcance de la prolongación del estado de alarma hasta dos horas antes del inicio del pleno en el Congreso. Un miembro del Gobierno inaugurará la sesión justificando la solicitud de prórroga y finalmente se someterá a votación.

La inmensa mayoría de las fuerzas parlamentarias se han mostrado dispuestas a apoyar la extensión del estado de alarma, por lo que el hemiciclo avalará presumiblemente la propuesta. Los votos del PSOE y Unidas Podemos se sumarán a los del PP, Vox, Cs, PNV y Más País, entre otros, así que casi todas las formaciones apoyarán que se amplíe para atajar el número de contagios y muertes por el Covid-19. Los partidos catalanes, sin embargo, aún no han aclarado el sentido de su voto.

La Constitución contempla en el artículo 116 que la duración del estado de alarma sea "en cualquier caso la estrictamente indispensable para asegurar el restablecimiento de la normalidad" y que su aplicación se efectúe "de forma proporcionada a las circunstancias".