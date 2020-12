La primera vacunada en Castellón: "Me he emocionado"

Benilde Domingo Monferrer ya forma parte de la historia sanitaria de la provincia de Castellón. Esta mujer de 86 años, "nacida en Benafigos", dice orgullosa, ha sido la primera persona en recibir una dosis de la vacuna contra el coronavirus en Castellón. Ella ha recibido la primera dosis en la residencia de Burriana, donde en esta intensa jornada se ha sentido en un ambiente "muy familiar". "Como si estuviéramos todos los días juntos", dice.

Benilde ha esperado con ilusión la llegada de la vacuna. "Me he emocionado", confesaba tras la vacunación. "Tenía muchas ganas y nada más saber que se podía vacunar llamé al centro y dije, 'yo me vacuno'. Me hacía mucha ilusión", relata.

Pocos segundos después recibía su dosis de la vacuna de Pfizer Vicenta Reula Molés, de 90 años, con la "emoción de ver que somos los primeros".