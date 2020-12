Pubs y discotecas reabrirán el miércoles en horario diurno sin usar las barras

El ocio nocturno empieza a ver la luz al final del túnel, aunque todavía queda camino para poder recuperar la normalidad de antaño. El sector y la Generalitat alcanzaron ayer, tras varias jornadas de negociaciones, un acuerdo para la publicación, el próximo miércoles 9 de diciembre, de una resolución que permita la reapertura «con carácter inmediato» de los establecimientos prestando servicios de hostelería. Por tanto, no será necesario, finalmente, un decreto del Consell y valdrá con un dictamen publicado en el en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) , lo que permite agilizar la medida.

La Asamblea de la Acampada del Ocio Nocturno CV, donde hay representados locales de la provincia, y el Gobierno autonómico han llegado a un punto de entendimiento para que estos locales puedan reabrir con las mismas condiciones que la hostelería, ya que algunos llevan cerrados nueve meses y la gran mayoría desde mitad de agosto.

Sin acampada

El colectivo, que amenazaba con acampar frente al Palau, si no se encontraba una solución que permitiese la reapertura, ha expresado su «satisfacción por el acuerdo alcanzado», después de la reunión con representantes de la Conselleria de Justicia y de Economía Sostenible.

El presidente de On Castellón, entidad que agrupa a más de 60 locales de este tipo de la provincia, Carlos Sánchez, aseguró que este acuerdo es positivo «porque necesitábamos reiniciar la actividad después de muchas semanas cerrados y poder paliar así los gastos que se siguen teniendo a pesar del cierre». En este sentido, Sánchez insistió en que los números no salen y los negocios no serán rentables a pesar de disponer de iguales condiciones que la hostelería, «pero podremos mitigar las pérdidas que acumulamos», señala.

Por tanto, estos días serán de preparativos en el sector para adecuar los espacios a las normativas y ceñirse a toda la serie de recomendaciones. Deberán replantear sus espacios, donde solo podrán ocupar un tercio de aforo en el interior, el 50% en terrazas, no podrán abrir las salas de baile como tales ni el consumo en barra. Esto dificulta y mucho la viabilidad de algunos locales dado su reducido tamaño y el hecho de que no dispongan de terraza.

El sector calcula que solo entre un 25 y 30% de la plantilla podrá ser rescatada de los expedientes de regulación de empleo.

Locales que reabrirán

En Castelló, las primeras estimaciones apuntan a que reabrirán, especialmente, pubs y discotecas de la zona centro. Así levantarán la persiana Wallaby’s, Jaleo, Terra, Oh my god, Mambo o Santos Club.