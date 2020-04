Pueblos de Castellón libres de coronavirus

Algunas comunidades autónomas facilitan los datos de la afección del coronavirus por municipios, pero este no es el caso de la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Sanidad, de momento, solo detalla estas cifras por departamentos de salud, a pesar de que el propio presidente, Ximo Puig, se comprometió en Les Corts, tras la petición de la oposición en ofrecer estos datos si se respetaba la privacidad de los pacientes.

También reclaman tener esta información los ayuntamientos. Por tanto, resulta complicado diseñar un mapa de aquellos municipios libres de coronavirus, pero los hay. Tienen en común que son localidades del interior de la provincia, poco pobladas, donde resulta crucial no tener constancia de ningún positivo dado que se trata de pueblos con una tasa de habitantes de edad avanzada, siendo este colectivo el más vulnerable. Guardan en común, entre otros aspectos, que están afectados de lleno por el grave problema de la despoblación, aunque con el inicio del confinamiento han ganado algunos habitantes.

Y es que determinadas personas que tienen allí su segunda residencia y acuden de forma habitual los fines de semana han decidido pasar esta larga cuarentena respirando el aire fresco de la montaña y disfrutando de vistas que en la ciudad son todo un sueño.

De todos modos, el hecho de saber que en estas localidades no hay casos diagnosticados y, de momento, no se enfrentan a la amenaza del coronavirus también está provocando «cierta relajación» en el confinamiento por parte de sus vecinos. Es importante no bajar la guardia y evitar al máximo los desplazamientos a municipios cercanos para hacer la compra. Cada movimiento ahora resulta un verdadero riesgo.

Algunos ejemplos son los siguientes:

ESLIDA

Cierta tranquilidad se respira en Eslida, un municipio de la Plana Baixa en el que reside medio centenar de vecinos. De momento, han conseguido alejar el coronavirus de su núcleo urbano, aunque la alcaldesa, Lucía Doñate, aboga por no bajar la guardia y seguir respetando las medidas de confinamiento para evitar que el covid-19 entre en el municipio. «La gente se está quedando en casa, además muchos de nuestros vecinos son personas mayores y son sus familiares los que les hacen la compra, aunque desde el Ayuntamiento ofrecemos a todos los que lo necesiten el servicio a domicilio de todos los productos que requieran». «El hecho de que no tengamos constancia de ningún caso da calma, pero también provoca que la gente se relaje en las medidas de prevención», señala la primera edila. Todas las semanas se desinfectan las zonas comunes.

AÍN

Este pequeño municipio anclado en el entorno natural de la Serra d’Espadà se ha convertido en una especie de oasis en medio del desierto si se tiene en cuenta que no hay constancia de que ningún vecino haya estado contagiado por esta pandemia mundial. «Aquí viven entre 100 y 120 personas, pero ahora seremos una treintena más porque hay gente que suele venir en fin de semana que está aquí pasando el confinamiento», explica el alcalde, Javier Sorribes. «Da tranquilidad saber que no hay casos, pero también tenemos cierta inquietud, además hay personas que cogen confianza por la situación y salen más de lo que sería aconsejable y aquí no tenemos policía para multar», señala. Los vecinos pueden comprar en la tienda de ultramarinos de la localidad o se marchan a otros municipios más grandes a hacer la compra.

OLOCAU

El coronavirus se ha expandido por todo el mundo, pero en Olocau del Rey, en la comarca de Els Ports, no se ha registrado ningún positivo hasta el momento. Allí viven unas 120 personas. «Tomamos todas las medidas de seguridad, aquí la mayor parte de los vecinos son personas muy mayores y extremamos las precauciones. Por el momento por suerte y por el modélico comportamiento de todos los vecinos no tenemos ningún caso. Esperemos que pase pronto y cuando termine la pandemia sigamos igual» explica el alcalde de Olocau, Santiago Gazulla. Tienen un pequeño supermercado, donde todos los días llevan el pan desde el municipio turolense de Cantavieja. Además, para evitar desplazamientos el servicio de farmacia se realiza vía telemática. Solo deben desplazarse para sacar dinero en efectivo hasta Forcall. Informa Javier Ortí