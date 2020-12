Barceló muestra en Castelló su rechazo a la venta de test de covid en farmacias

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que la vacuna de la covid podría llegar a principios de enero a España y, tras las autorizaciones, se pondría en marcha "inmediatamente" la primera fase de vacunación "para 200.000 personas" y dar en el primer trimestre de 2021 "un paso sólido para la superación de la pandemia".

El jefe del Ejecutivo valenciano ha hecho estas declaraciones este jueves en la sede del Consell en Castelló, donde se ha reunido con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para analizar la situación sanitaria en la provincia de Castellón.

Puig ha defendido que la utilización de los hospitales de campaña para la vacunación covid se planteará según "lo que se determine en cada momento que es más eficaz".

Tests

Por su parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha dejado su opiníón al respecto a los test de autodiagnóstico del covid de venta en farmacias, ha admitido que lo ven con "preocupación" porque hay "una información con pocas explicaciones" y esto "solo alimenta cierta confusión en la ciudadanía".

En estos momentos algunas comunidades han solicitado la realización de test de antígenos en las farmacias y en la Comunitat Valenciana "no hay nada diseñado", aunque en cualquier caso, ha dicho, "debe autorizarlo el Ministerio de Sanidad" y "ninguna comunidad cuenta con esta autorización".

Hay otros test, ha indicado Barceló, que también ve "con preocupación", porque "si no van prescritos por un médico y no hay control sobre su resultado, evidentemente no colaboramos al control de la pandemia".

Por ello ha transmitido "tranquilidad" y pedido a la ciudadanía que "no se confíe y piense que se va a hacer un test y se va a ir a la cena de Nochebuena o Nochevieja pensando que no va a poder transmitir porque es una foto fija, no es garantía de nada y es un error muy grave y no hay que bajar la guardia".

La consellera también se ha referido a la vacunación y que ha señalado que estará preparada "cuando el Ministerio de Sanidad tenga la vacuna y se cuente con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento" y ha indicado que ya hay un equipo multidisciplinar en marcha para esta campaña y tienen "mucho adelantado" y cuentan "con la experiencia de una red muy bien organizada".

Ultracongeladores

Sobre si se han comprado los ultracongeladores necesarios para almacenarla y si estarán en los centros de salud, Barceló ha señalado que se está "tramitando la compra de otros congeladores para las tres provincias" y se usará "los que ya dispone la Comunitat en sus centros hospitalarios y de transfusión".

Control de la pandemia

Por otra parte, preguntada por el aplanamiento de la curva en la Comunitat y su lentitud respecto a otras comunidades, ha dicho que se está controlando pero que "siempre" han sido "muy lineales" sin "picos altísimos".

Eso se debe al éxito del control de los brotes, y que "sin llegar a los niveles del resto de comunidades en esta segunda ola es verdad que está costando bajar", pero "se baja, con goteo" y lo más importante "es que ha bajado la presión asistencial", ha sostenido.

A preguntas sobre la segunda ola y los datos de fallecidos, Barceló ha dicho que la situación es muy diferente entre la primera ola y la segunda y en la primera hubo "más personas contagiadas, hospitalizadas y en UCIs que en la segunda".

Sobre la diferencia de datos del INE sobre los fallecidos en la Comunitat, ha indicado que hay diferencias porque la Conselleria ha confirmado casos sin PCR pero con vínculo epidemiológico con el virus, y ha defendido la "transparencia" de la información, ya que han "contabilizado 23 fallecidos más que el Miniserio de Sanidad".

Cuestionada sobre una posible tercera ola después de Navidad, ha incidido en que la pregunta es "si estamos dispuestos a que haya una tercera ola como ciudadanos y como comunidad" y ha señalado que "nadie" la quiere. "Aunque no lo hiciéramos por los sanitarios que se han dejado la piel, hagámoslo por nosotros, nuestras familias y amigos", ha añadido y ha sentenciado que la Comunitat está "preparada" porque "todos los recursos humanos se han prorrogado hasta finales de junio".