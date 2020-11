¿Quieres saber si eres contacto estrecho de un contagio por covid-19?

El Hospital Universitario Reina Sofía ha lanzado una serie de pautas para que los ciudadanos sepan cuándo han tenido contacto estrecho con un positivo por covid-19. Desde el centro recalcan que, siempre que se mantenga la distancia interpersonal de dos metros y se lleve la mascarilla perfectamente colocada, no se considera un peligro alto de contagio. En caso de no llevarla puesta, si se está menos de quince minutos sin ella, tampoco será valorado como riesgo alto de infección.

Por contra, el centro hospitalario sí que lo considera cuando se ha estado más de 15 minutos sin la mascarilla puesta y a menos de 2 metros de distancia o, en otro caso, si vives en el mismo lugar que un positivo. También se recalca que si has compartido espacio cerrado con mala ventilación durante más de 2 horas eres estimado como un contacto cercano del positivo, así como proporcionar cuidados sin las medidas adecuadas.

No obstante, también se ha detallado en los momentos de nuestro día a día en los que no se considera siempre, según el Hospital Universitario Reina Sofía, contacto estrecho con un infectado. En los casos que detallan, la gran mayoría de ellos son situaciones que se producen en el entorno laboral como compartir ascensor, hablar en los pasillos o utilizar las mismas instalaciones como, por ejemplo, los baños. Además, también consideran que no sufres peligro del denominado como contacto cercano cuando te has saludado con la mano o, incluso, te has abrazado.