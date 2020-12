Residencias de 13 municipios tienen visitas y salidas restringidas por covid

La Conselleria de Sanidad ha informado a las residencias de mayores y diversidad funcional del nivel de alerta en el que se encuentran sus municipios para saber qué medidas del protocolo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas deben aplicar. Y es que este documento, publicado el pasado viernes, generó gran desconcierto y confusión en los centros porque las visitas y salidas venían estipuladas según el nivel de alerta sanitaria por el coronavirus sin el listado correspondiente. Así ahora se sabe que habrá restricciones en residencias de 11 municipios de Castellón, que están en nivel 3 por elevada incidencia del virus, y en dos, con nivel 2, el resto de localidades están en nivel 1, por tanto, los residentes podrán salir un día con sus familiares pernoctando de nuevo en el centro.

Este listado firmado por el jefe del servicio de Vigilancia y Control Epidemiológico, al que ha tenido acceso Mediterráneo, constata que el covid-19 se expande por los grandes municipios de la provincia, ya que la mayoría de ellos están en nivel 3 de riesgo sobre un máximo de 4. Así, figuran Castelló, Vila-real, Almassora, Torreblanca, Nules, Onda, Betxí, la Vall, Vinaròs, Benicarló y Alcalà. En nivel 2 están Benicàssim y Burriana y en el 1 el resto de localidades.

Normativa

En el estado 2 y 3 las visitas y salidas sí están limitadas. En concreto, las salidas de un día no están permitidas por el riesgo de contagio y solo se autoriza a que la persona salga una semana para convivir en un grupo de convivientes estables y debe realizarse una PCR antes de regresar para asegurar que no está contagiada y no es portadora del virus.

En cuanto a las visitas, en el nivel 2 se permiten hasta de tres personas convivientes a la vez, por ejemplo, un hijo y dos nietos, mientras que en el 3 se limita a una sola persona, aunque durante la hora estipulada puede cambiar el visitante, por ejemplo, media hora cada hijo.

Riesgo de contagio

La aplicación de este protocolo ha generado cierto malestar entre la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) porque consideran que su aplicación comporta «demasiados riesgos» justo en un momento crítico donde se quiere evitar una tercera ola en el arranque de la vacunación, que comenzará el próximo domingo por las residencias. «La mayoría de municipios están en nivel 1, por tanto, se autorizan las salidas de un solo día del centro, lo que creemos que comporta demasiados riesgos, porque pueden contagiarse en una comida y por la noche ir a dormir a la residencia. Además no entendemos como esta medida está permitida en un municipio que está a escasa distancia de otro en el que no se puede, cuando hay usuarios que no tienen familiares en la localidad en la que está el centro e irán a otra con una elevada incidencia del virus», lamenta el presidente de Aerte, José María Toro.

Desde Aerte consideran que los niveles de alerta deberían haberse aplicado de manera provincial.

Actualmente, hay en la provincia de Castellón siete geriátricos y cuatro residencias de diversidad funcional con casos activos de coronavirus.