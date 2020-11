El reto: erradicar las concentraciones de alumnos a la salida del instituto

Respetar la distancia interpersonal es clave para evitar la transmisión del coronavirus. Sin embargo, la acumulación de alumnos en el exterior del instituto cuando finalizan las clases, es una realidad en la provincia. Una escena que se repite a la hora de ir a coger el transporte público, como ha comprobado este rotativo.

Los responsables de centros docentes y sindicatos admiten la dificultad para controlar las conductas de los estudiantes en la vía pública, pese a la existencia de un protocolo y la labor de concienciación que realiza el profesorado.

«Nuestro centro tiene 700 estudiantes. La entrada al centro es escalonada. Les decimos que mantengan las distancias, pero inevitablemente a la salida se juntan. Es difícil porque es vía pública y tenemos tan solo una salida y todos salen por la misma puerta. Aunque salgan de forma escalonada, después tienen que ir a coger el transporte escolar, que se ubica apartado, pero son muchos alumnos. No es una solución fácil», admite el director de un instituto de la zona oeste de Castelló.

No obstante, matiza, «todos llevan mascarilla y siempre se pone alguien en la puerta para que mantengan distancias y no salgan en grupo o abrazados. Se trabaja apelando a la responsabilidad y ellos son conocedores», concluye.

El portavoz del sindicato mayoritario, STEPV, Marc Candela, señala: «Las aglomeraciones son un problema que también nos ha llegado y nos preocupa, pero, como es de puertas para fuera, la competencia no es del profesorado, que puede concienciar a la gente para que no se quede en la puerta pero no ir de policías dispersando». Por ello, sugiere «algún protocolo con Policía Local de cada municipio para que pase por los institutos».

A su vez, el presidente de FAMPA Penyagolosa, Josep Albiol, expresa: «A nivel de Ampa no tenemos constancia. No obstante, si es así, entendemos que deberían evitarse este tipo de concentraciones. Los protocolos, que nos conste, sí están funcionando en los centros educativos». No obstante, admite que estos «ya no alcanzan en lo que pueda suceder en la vía pública, ya que no es competencia ni controlable por parte del centro escolar», añade. Por ello, este representante apela a la responsabilidad individual y colectiva de alumnos, familias y ciudadanos.

Por último, desde Conselleria indican que hay un protocolo y todos los centros aplican medidas de prevención escalonando entradas y salidas y hacen un gran trabajo de concienciación y, si detectan reiteradamente la situación, la abordan con los alumnos.

NUEVE BROTES EN EL ÚLTIMO MES EN LA PROVINCIA

Pese a la cantidad de alumnos de enseñanzas no obligatorias que hay en la provincia de Castellón --más de 94.400 este curso-- desde la Conselleria de Educación se viene reivindicando que las escuelas son seguras. Nueve brotes educativos se han comunicado en la provincia de Castellón en el último mes. De ellos, seis han sido en Castelló, dos en la Vall d’Uixó y uno en Sant Mateu.

La pasada semana el 85,1% de los 249 centros educativos no t nía ningún grupo confinado y se pusiern en cuarentena 50 grupos de 37 centros, con lo que el 99,2% pudo hacer clases presenciales sin problemas. Por ejemplo, Atzeneta, tras detectar algunos positivos en la comunidad escolar, adoptó restricciones como cierre de parques, suspensión de actividades lúdicas y culturales, deportivas y extraescolares en espacios municipales.