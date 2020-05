Retratos personalizados gratis desde Manchester para el personal sanitario de Castellón

¿En qué puede ayudar una ilustradora durante la pandemia del coronavirus? Esta es la pregunta que se hizo Lara, una madrileña que reside en Manchester y que lleva desde mediados de marzo confinada en su domicilio. “Hace dos meses que apenas tengo contacto humano porque vivo sola”, confiesa. Pues bien, @elecewheel, como se le conoce en redes, comenzó realizando un retrato a su hermana, que es médico en Madrid. A partir de ahí distintos compañeros sanitarios fueron haciéndole llegar sus fotos, que ella ha convertido en retratos personalizados. En total ya lleva más de 200, siendo seis de ellos a personal de Castellón.

“Al principio viví la crisis sanitaria con un poco de ansiedad, me empecé a agobiar y como dibujar me relaja quise poner mi granito de arena contribuyendo a de la forma que sé”, admite Lara, que no cobra euro alguno por cada una de estas ilustraciones: “Publiqué en mis redes que los sanitarios que quisieran podían enviarme sus fotos para hacerles un retrato, aunque también he hecho a un policía y a personal de un supermercado a modo de representar a estos colectivos que también están contribuyendo en la lucha contra la covid-19”.

Lara reconoce que tiene un retraso considerable a la hora de ilustrar los retratos, pues una vez comenzó el boca a boca la avalancha de solicitudes fue importante, pero la recompensa ha sido grande: “Todos tienen su historia, la mayoría son médicos, entre ellos una mujer que había sufrido el coronavirus. Me emocionó cuando me dijo que nadie le había dibujado nunca y que le había gustado mucho”.

En la imagen que acompaña esta información vemos los cuatro retratos que realizó @elecewheel a personal del Hospital La Plana, así como el que pintó a un facultativo del General y una técnico farmacéutica de Almassora.