Revilla llama al Gobierno de España a saltarse "las normas de Europa" si la UE "no responde"

El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha arremetido contra la Unión Europea porque en su opinión "no está a la altura de las circunstancias" y "no está haciendo los deberes para ayudar a los Estados a hacer frente a la pandemia del coronavirus. "Es un mercado persa", ha criticado, a la vez que ha instado al Gobierno de España a "saltarse" las normas en materia de endeudamiento "si Europa no responde".

El presidente de Cantabria ha destacado que "si Europa no responde" a esa necesidad de "abrir la mano", debe responder el Gobierno de España, "saltándose, pero tranquilamente, las normas de Europa" y permitiendo a las comunidades autónomas un mayor endeudamiento. A juicio de Revilla, Europa "no tiene autoridad ya para decirle a ningún gobierno que se limite a cumplir normas que tendrían que ser vulneradas por ellos mismos si fueran medianamente solidarios".

"Por eso hacemos un llamamiento a que si Europa no responde, que responda el Gobierno de España con ese endeudamiento y sino que nos lo permita a las propias comunidades autónomas que tenemos crédito para poder hacer un esfuerzo inversor de ayuda a las empresas y a las personas de manera que nadie se quede sin nada". Eso sería catastrófico y no lo podemos permitir, porque hay medios financieros suficientes para que eso no ocurra", ha insistido.