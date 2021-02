Ripollés, un vacunado ilustre contra el coronavirus en Castellón: "Es lo que hay que hacer"

Juan García Ripollés ya ha dado el primer paso hacia la inmunidad contra el coronavirus, pues este mismo miércoles ha recibido la primera dosis de la vacuna en el Centro de Salud de Sant Joan de Moró. El artista castellonense más internacional recibirá la segunda dosis el 17 de marzo y una semana después ya tendrá anticuerpos para hacer frente al virus.

“Esta mañana me han avisado de que a las 12.00 tenía que ir al ambulatorio, y no me lo he pensado”, desvela Ripo, que a sus 88 años se siente en perfecto estado de salud: “Pese a mi edad aún juego a fútbol y todo. Me han vacunado con gente que tenía los mismos años que yo, pero que veía mucho más vieja, así que me he escapado en cuanto he podido. Los años son solo un número”, asegura con una sonrisa.

Ripollés afirma para este periódico horas después de recibir la primera dosis contra la covid-19 que no ha sufrido “ningún efecto adverso” y desvela que su hijo Natalio, que lucha contra la pandemia como científico en la Universidad de Bonn, le ha pedido que no dude a la hora de ponerse la vacuna: “Me ha dicho que crea en la ciencia, que las vacunas son de calidad y es lo que hay que hacer, vacunarse”. Ripo añade lo siguiente al respecto: “Soy muy rebelde, pero obediente a la vez”.

A la hora de valorar el último año, Ripollés destaca que no ha contraído el virus, pues ha sido “muy estricto. He vivido todo este tiempo muy recluido”. Una vez esté inmunizado y se levanten las restricciones, el pintor y escultor espera “poder viajar a China y Taiwán. Es lo que más ganas tengo de hacer”.