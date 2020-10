Rocío Ibáñez, alcaldesa de Altura, da positivo en Covid-19

La alcaldesa de Altura, Rocío Ibáñez Candelera, ha anunciado que ha dado positivo en Covid-19. Rocío señala que se encuentra bien, aunque reconoce que está todavía asimilando todo lo que conlleva el estar afectada por la enfermedad y resalta su desconocimiento en cuanto al origen del contagio: “No encuentro el momento ni la forma en que ha podido pasar, pero la realidad que estoy asumiendo es que es así y ya”.

La alcaldesa explica que debido a un contacto con un positivo, desde el servicio de riesgos laborales de su trabajo, le realizaron a medio día la prueba PCR “que desde hace escasas horas ha resultado positiva”. Rocío aclara que “ha sido un contacto social, pues aún estoy disfrutando de mis vacaciones en el hospital y no es de origen laboral en absoluto”.

La alcaldesa ha hecho pública su situación por el cargo que ostenta como alcaldesa de Altura y por ello han tenido que tomar medidas urgentes. Así todos sus contactos de riesgo ya están en manos de las autoridades sanitarias y van a contactar con ellos. También dirigiéndose a sus vecinos señala que “si no te contactan no tienes que preocuparte” y si existe alguna posibilidad de contagio “se pondrán en contacto contigo los próximos días”.

Los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento asumirán sus funciones a través del teletrabajo a partir de este mismo viernes, y hasta que les realicen las pruebas pertinentes. Aunque los trabajadores que no han tenido contacto de riesgo con ella (esto es durante un periodo de más de 15 minutos o sin mascarilla y sin distancia de seguridad), seguirán con normalidad su horario laboral y cumpliendo con sus funciones.

La alcaldesa pide comprensión y paciencia, y asegura que desde las oficinas del Ayuntamiento van a seguir trabajando, pero con poco personal durante unos días, “es necesario que colaboremos todas y todos por favor. Os pido ante todo comprensión”.

También desea que su positivo sirva para que todos y todas extremen las medidas de precaución al máximo y le pongan cara a la realidad de la pandemia, el virus existe y no está lejos de nadie. “Nadie pensamos que nos va a tocar, yo lo he hecho bien, incluso he sido excesivamente cuidadosa pero el virus no se anda con miramientos ni muchísimo menos y aquí estoy ahora, escribiendo este post".

La alcaldesa asegura que se encuentra bien, “soy asintomática al menos por ahora y mi único deseo en este instante es que todos y todas los que me rodean estén bien, que sólo sea una anécdota dentro de unos días”.