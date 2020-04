Rollos de papel de váter por tragaperras en el Grau de Castelló durante la crisis del coronavirus

David Jiménez ‘Jimmy’ y su mujer ya no sabían qué hacer para divertirse durante el Estado de Alarma decretado para frenar el coronavirus. Residen en el Grau de Castelló y aburridos por el confinamiento decidieron grabar vídeos. “Mi mujer es la que habla y graba. Yo hago el tonto”, confirma el protagonista de las imágenes, que se han convertido en virales e incluso han sido difundidas en alguna televisión de ámbito nacional.

“Primero hicimos un vídeo con el papel de váter que publicamos en nuestro perfil de Facebook. Como parece que gustó hicimos este segundo en el que los rollos de papel de váter emulan una tragaperras”, destaca entre risas, al tiempo que advierte: “Es todo postureo. No me gustan estas máquinas, ni soy un ludópata, por supuesto, pero me sirve para pasar el tiempo”. Sin duda una forma original y divertida de pasar estos días confinados en nuestras casas.

No es este el primer vídeo que graba Jimmy, como podemos comprobar a continuación: