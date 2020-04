Safont: "Sé que muchos vecinos de Burriana tienen el covid-19 y estamos con ellos"

La alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont, sigue la crisis sanitaria al pie del cañón, con muchas videoconferencias pero sin dejar de acudir a su despacho en el consistorio. Entre sus máximas preocupaciones está la recuperación de los "muchos vecinos" que tienen coronavirus.

--¿Cómo gestiona el día a día?

--Todos los días nos ponemos en contacto la comisión de coordinación para estar al tanto de la situación y tomar las medidas pertinentes y la actividad en el ayuntamiento no cesa. Aunque los técnicos municipales trabajan de forma telemática y no se atiende presencialmente, las atenciones telefónica y electrónica están activas para los ciudadanos.

--¿Qué iniciativas han tomado desde que estalló la crisis?

--Clausuramos las fuentes públicas y las ornamentales. También eliminamos la alternancia mensual de aparcamiento. Otra de las tareas inmediatas fue la limpieza y desinfección de las calles, a través de Vía Pública y Fobesa, a la que se sumaron la UME y los agricultores. Diariamente, se interviene en zonas prioritarias por su alta afluencia de gente. Por otro lado, acercamos medicación a las personas que lo requieran. En cuanto a medidas económicas, se suspendió la ORA, se aplazó el pago de los impuestos y no se cobran las tasas que no se ofrecen, como los de la oferta deportiva u ocupación de la vía pública.

--¿Valoran impulsar un plan para paliar los efectos económicos?

--Estudiamos opciones para colaborar económicamente y complementar las medidas activadas a nivel autonómico y estatal. Lo analizaremos con tranquilidad porque sabemos que se producirán situaciones críticas y pérdidas importantes. Estaremos al lado de todos los comercios y autónomos que lo necesiten.

--El miércoles Mediterráneo publicó los datos de contagiados en localidades de la provincia. Burriana es la que más casos suma. ¿Tienen más datos sobre esto?

--Sigo sin tener información oficial. Sanidad no aporta estos detalles. Lo que sé es a nivel personal y sé que hay mucha gente en nuestro municipio afectada por el virus. Lamento lo que viven y, sin duda, estamos al lado de las familias. También me pongo en contacto regularmente con las dos residencias para interesarme por si tienen algún caso y, de momento, no hay positivos.

--¿Cómo vivió el aplazamiento de las Fallas y otras actividades?

--Son muchos los eventos aplazados por esta crisis. Recuerdo cuando me comunicaron que no habría Fallas, durante la pleitesía a la reina fallera. Fue un punto de inflexión para la localidad. Hubo gente a la que no le pareció bien, pero creo que, mayoritariamente, se comprendió. A partir de ahí, se pospuso lo demás. Es pronto para pensar en fechas, habrá que ver como evoluciona la pandemia. Lo importante es tener responsabilidad y creo que los implicados entienden que es compartida, entre instituciones públicas, privadas y festivas.

--¿Cómo se coordinan con la Generalitat y el Gobierno?

--La coordinación y la información es fluida y abundante. Estamos a disposición de lo que manden. Por ejemplo, un concejal se puso en contacto conmigo porque conoce a una empresa que puede conseguir material sanitario. Automáticamente, lo transmití a la Conselleria de Sanidad.



--¿Qué opina de las nuevas restricciones con el cese de la actividad no esencial en España?

--El problema aquí está, sobre todo, con el comercio y las pequeñas industrias. Esta medida era necesaria porque las personas tienen que dejar de salir y moverse lo menos posible de sus casas.

--¿Cómo está respondiendo la ciudadanía al confinamiento?

La inmensa mayoría está por la labor de cumplir con las recomendaciones. Debemos ser conscientes y responsables. Por otra parte, pido comprensión para los niños que necesitan salir y que tienen autorización, así como para las personas con algún tipo de discapacidad. También quiero recalcar la solidaridad que se demuestra estos días en Burriana.