Sale del Hospital Provincial de Castellón el paciente de coronavirus que más tiempo ha estado ingresado

Vicente Manuel Ballester Ballester, de 62 años, y de Burriana, no olvidará nunca la fecha del 23 de junio. Ingresado en el hospital de la Plana desde el 14 de marzo por el coronavirus y sus secuelas, la paralización de la pierna izquierda, fue dado de alta este martes en el Hospital Provincial, con lo que se convierte en el paciente de la pandemia que más tiempo ha estado ingresado en un centro sanitario. Entre los aplausos de su mujer, la doctora que le ha atendido y del personal sanitario, Vicente Manuel abandonaba la habitación y expresaba su absoluta alegría.

Acompañado siempre por su esposa, Manola, también de 64 años, dejaba atrás el Provincial para subirse en un coche conducido por su mujer para regresar a Burriana más de tres meses después. A punto del no retorno, el paciente señala que "creia que me moría. No podía respirar, me ahogaba". El ya curado de coronavirus y sus secuelas, destacó que "lo que he pasasado no se lo deseo a nadie. Se sufre mucho en una inexplicable sensación"."He estado muy malito", subraya vecino de Burriana que solo tiene palabras de agradecimiento a los doctores y al personal sanitario por las atenciones recibidas en una dolencia que necesitará una recuperación de un año.