Salvador Illa: "Sería una imprudencia decir si el fútbol va a volver antes del verano"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, destacó que en estos momentos es "imprudente" decir si el fútbol profesional va a volver antes del verano y advirtió de que "las cosas no van a ser como antes".

Illa, que en la rueda de prensa de este domingo indicó que en la realización de los test todo el mundo debe seguir una estrategia común, emplazó el retorno de las actividades deportivas profesionales a la evolución de la situación que ha provocado el coronavirus.

Volver antes de verano

"No puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes del verano. Sería una imprudencia por mi parte, vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y vamos a ver también en el marco del plan que presentemos cómo pueden las distintas actividades profesionales ir retomando sus caminos hacia esa nueva normalidad", explicó Salvador Illa.

El ministro de Sanidad subrayó que las cosas serán diferentes a partir de ahora, por lo menos hasta que se encuentre una vacuna contra la COVID-19: "Es una nueva normalidad, las cosas no van a ser como antes. Tenemos que aprender, hasta que no aparezca una nueva vacuna, a convivir con ese virus que, insisto, es peligroso y al que no hay que perder el respeto".

Illa indicó, además, que los test masivos a futbolistas deben seguir una estrategia común. "Hay una orden del Ministerio de Sanidad que lógicamente sigue vigente para todos los colectivos, incluido el fútbol profesional. Se tienen que poner a disposición de las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas aquellos test de diagnóstico del tipo que sean. Hay que hacer una estrategia de diagnóstico común. Todos tenemos que remar en la misma dirección", concluyó.