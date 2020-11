Sánchez pedirá al G-20 el acceso universal a las vacunas contra el covid

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pedirá este sábado en la cumbre de líderes del G20 el acceso universal a las vacunas contra el covid-19 y el apoyo inequívoco a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la lucha contra la pandemia.

Sánchez participará en esta cumbre que se prolongará hasta el domingo y que, organizada por Arabia Saudi, se celebrará de forma virtual debido a la situación provocada por el coronavirus.

En la línea que ha venido defendiendo el Gobierno español con el propio jefe del Ejecutivo a la cabeza, Moncloa ha avanzado que Sánchez resaltará la trascendencia de que, una vez conseguida la vacuna contra la covid, haya un acceso universal a la misma.

Un objetivo en el que defenderá que se implique el G-20, un grupo de países a cuyos líderes reclamará asimismo respaldo a la OMS en su objetivo de derrotar al virus y que siga desempeñando un papel clave para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia.

MEJORA DE LA COOPERACIÓN MULTILATERAL

Asimismo, abogará por conseguir una cooperación multilateral más eficaz.

Sánchez, que asistirá virtualmente a esta cumbre acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha apelado ya al resto de líderes del G-20 a reforzar su actuación conjunta en un vídeo hecho público por la organización de la cumbre.

Prime Minister of Spain, Pedro Sánchez, shares his views on the #G20 efforts to overcome the global crisis ahead of the #G20Riyadhsummit. pic.twitter.com/Dq0C705aCk