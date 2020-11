Sanidad abre la puerta ahora a que las farmacias de Castellón puedan hacer tests rápidos

La Conselleria de Sanidad siempre se había opuesto de manera frontal a que las 310 farmacias de Castellón pudieran realizar tests rápidos, pero ahora abre la puerta a esta posibilidad después de que el Ministerio de Sanidad haya decidido estudiar la cuestión y de que otras comunidades, como Madrid o Barcelona, se hayan mostrado a favor. Galicia ha sido la primera en autorizarlos en varias farmacias de Ourense.

La oposición del departamento de Ana Barceló siempre ha respondido a la negativa de efectuar cribados masivos y a que estos se hagan fuera de un centro de salud. Pero el hecho de que ya haya regiones donde su puesta en marcha resulte inminente, teniendo en cuenta que ya se realizan en farmacias de distintos países europeos, ha llevado a la Conselleria a sentarse con los farmacéuticos para abordar esta cuestión. También desde las filas de la oposición, especialmente el PP, se muestran partidarios de poner en marcha esta nueva vía de cribados para llegar a mayor número de personas.

El objetivo de Madrid y Barcelona es poder ponerlo en marcha antes de Navidad para que así la ciudadanía pueda efectuarse un test antes de reunirse con sus seres queridos. Aquí esta decisión tan temprana se antoja complicada teniendo en cuenta que solo ha habido una primera reunión entre Sanidad y los colegios de farmacéuticos, que llevan meses ofreciéndose a la Conselleria para colaborar en las tareas diagnósticas. Una medida que rechazan de modo frontal otros colectivos sanitarios, como las enfermeras.

Protocolo

«Estamos hablando sobre el tema para poner en común los puntos de vista, pero no hay ninguna resolución», explica el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Sergio Marco. Y es que este asunto genera cierta división, incluso, entre los expertos, ya que estos tests son menos eficaces para detectar positivos en personas asintomáticas. «Está claro que algún asintomático se escaparía, pero ahora cuánta gente que está contagiada no se sabe porque no presenta síntomas», se pregunta Marco.

Zonas rurales

«Si se hace, hay que hacerlo bien, con un protocolo e instrucciones concretas, tampoco sabemos cuántas farmacias estarían dispuestas a hacer tests, por lo que vamos a hacer una encuesta entre todas las de la provincia para ver las que estaría de acuerdo», señaló Marco, quien remarcó que esta idea no solo está pensada para grandes boticas sino también para aquellas que están situadas en las zonas rurales, cuyos municipios llegan a carecer incluso de un consultorio.

Ahora las comunidades autónomas que quieren realizar cribados en las farmacias deben enviar al Ministerio de Sanidad un protocolo a desarrollar. Ayer mismo Madrid lo remitió y pidió a Sanidad autorización para realizarlos en unas 500 boticas con circuitos diferenciados y formación previa.

La mayor fiabilidad de las PCR es indiscutible, pero los tests de antígenos permiten ofrecer resultados en 15 minutos con una elevada tasa de efectividad sin tener que pasar por el laboratorio.