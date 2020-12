Sanidad confirma que el puente de diciembre "ha desbarajustado" la caída de contagios

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha constatado este miércoles que el Puente de Diciembre "ha desbarajustado" la caída de contagios de coronavirus que la Comunitat Valenciana venía registrado en las últimas cuatro semanas. No obstante, ha aclarado: "No es que haya un crecimiento generalizado pero no estamos descendiendo".

Por ello, en unas declaraciones a la cadena Ser recogidas por Europa Press, ha señalado que mañana se reunirán para hacer "una microcirugía" de la nueva situación epidemiológica que determine si hay que aplicar nuevas restricciones para Navidad porque las medidas "nunca son inamovibles".

En ese sentido ha señalado que el dato de ayer, que arrojó 2.841 positivos, "no es bueno" --marca un nuevo récord de contagios- y rompe una caída en la curva durante las últimas cuatro semanas seguidas.

Barceló, preguntada por si este mal dato deja en el aire el Plan para Navidad, ha recalcado que "desde el principio" se ha trasladado

que las medidas que se adoptan "no son para el resto de pandemia, no son inamovibles" sino que se adaptan a la situación epidemiológica del momento, que se analiza a diario.

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

Por ello, ha señalado que deberán analizar qué está ocurriendo tras el Puente de Diciembre, que al haber sido largo ha fomentado la movilidad interna por la Comunitat y la trasmisión del virus, y analizar las perspectivas para las próximas semanas. Los participantes de la reunión dependerá del resultado de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra hoy.

Barceló pedirá en este Consejo que "se aumenten aún más" los controles para "evitar la entrada y salida no justificada de la Comunitat por causas no justificadas" ya que ha recordado que está perimetrada salvo unos días más señalados de Navidad en la que se permitirán el acceso de familiares y allegados.

Barceló ha recalcado que la movilidad entre regiones es un "riesgo" para la trasmisión del virus porque "cada comunidad tiene una incidencia distinta".

Vuelos de Canarias



Por otra parte, ha reiterado que han pedido al Gobierno central que "se refuercen aún más" los controles de origen en los aeropuertos para comprobar si existe justificación para viajar a la Comunitat Valenciana.

Sobre el caso concreto de los vuelos desde Canarias, ha comentado que "las llegadas son en la mayoría de residentes nacionales aunque no hayan nacido en España y sabemos que se están cumpliendo todos los controles tanto de origen como en la llegada".