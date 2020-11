Sanidad estudia hacer pruebas periódicas al personal de las residencias

«Está sobre la mesa» o «se está valorando» son algunas de las respuestas que dan desde la Conselleria de Sanidad ante la pregunta de si se va a adoptar una medida preventiva que lleva meses reclamando el sector de las residencias, la realización de pruebas periódicas para detectar el covid-19 de manera precoz en todos los centros de personas mayores de la Comunitat.

Aunque fuentes del departamento de Ana Barceló aseguran que todavía no hay una decisión tomada al respecto y mucho menos una fecha para su implantación, la idea está bastante avanzada e incluso se ha concretado que sean pruebas de antígenos que se realizarán de forma periódica solo al personal de las residencias, no a los residentes, como exige la patronal desde hace tiempo.

Hasta el momento Sanidad se mostraban reacios a considerar las pruebas periódicas en residencias como una medida efectiva que evitara la propagación de los contagios dentro de este tipo de centros sociosanitarios. Por un lado, porque advierten que ello no te garantiza al 100% que la persona que ha dado negativo y no presenta síntomas no tiene el virus y, por el otro, por la sensación de falsa seguridad que puede llegar a generar.

Actualmente, en la provincia de Castellón hay cinco geriátricos con casos y dos residencias de diversidad funcional.