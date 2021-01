Sanidad eterniza la vacunación en residencias pese al alza de casos

El lento ritmo de las vacunaciones contra el coronavirus en un momento clave para evitar contagios en plena tercera ola entre los colectivos más vulnerables ha generado una reacción en cadena entre sindicatos y colectivos sanitarios de la provincia de Castellón. Denuncian «la falta de un plan claro» para inmunizar cuanto antes a las residencias, personal sanitario y grandes dependientes y reclaman la puesta en marcha de medidas concretas que permita acelerar la campaña. Según datos del Ministerio de Sanidad, la Comunitat solo había administrado hasta ayer 11.677 dosis de las 61.225 que tiene, lo que supone un 19% del total. Este dato sitúa a la región entre las autonomías con una cobertura menor.

Así, al haber vacunado el día de Reyes, tras la promesa lanzada por el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de agilizar la campaña, se ha administrado la primera dosis, desde este lunes al jueves, a más personas que en toda la semana pasada, cuando se descansó tres días. Y es que si el ritmo es el de la primera semana, con solo 5.000 inyecciones puestas, la Comunitat necesitaría 13 años para inmunizar al 70% de su población, consiguiendo la anhelada inmunidad de grupo que permita ganarle la batalla al coronavirus. Ayer Puig aseguró que ya se ha administrado la primera dosis en 135 residencias valencianas.

Más casos vulnerables

Pero, el problema es que los contagios en las residencias de la provincia se disparan y ya hay 19 centros con casos positivos, es decir, casi la mitad del total. De momento, la Conselleria evita dar cifras sobre las vacunas administradas en la provincia, donde según los cálculos del Consell, entre el próximo lunes y el martes deberían haber recibido el primer inyectable todas las residencias sin brotes, lo que en la provincia supondría una veintena. Desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) exigen la administración también a los residentes de los centros con brotes que no estén infectados, como sí están haciendo otras comunidades.

Vacunación del personal sanitario

Ante el aluvión de críticas por la lentitud de la campaña de vacunación ayer la Conselleria de Sanidad decidió adelantar la inmunización del personal sanitario, que se preveía para la próxima semana. Esta fue la información que el departamento de Ana Barceló trasladó a los representantes sindicales de la mesa sectorial.

Malestar sanitario

Desde CCOO, CSIF y Satse denuncian «la falta de información». «Sanidad está demostrando que es inoperante y su incapacidad para diseñar una campaña de vacunación ágil», apuntan desde CSIF.

Por su parte, el sindicato de Enfermería Satse ha reclamado que se administren dosis todos los días, incluidos festivos, para lograr que el 80 % de la población quede inmunizada en julio de este año. El portavoz en Castellón, José María Calas, ha destacado que hay enfermeras disponibles a alargar jornadas laborables para poder acelerar la vacunación, dentro del plan de choque de Primaria que recoge la retribución de unos 117 euros por un módulo de cinco horas. «No es en modo alguno aceptable que haya distintas velocidades en función de la comunidad autónoma», apuntan.

Desde el Colegio de Médicos de Castellón lamentan que Sanidad no informe a las sociedades científicas y colegios de médicos sobre sus planes de vacunación. «Una planificación en la que no hemos participado porque desde la Conselleria no se nos ha consultado, pese a hacerle patente en múltiples ocasiones nuestra disposición a colaborar y asesorar, como marca la ley», remarcan. Insisten en esta idea después de que la consellera Barceló asegurara días atrás que las sociedades científicas sí habían podido colaborar en el documento general elaborado por el Ministerio.