Sanidad inspecciona los geriátricos para proteger a los más mayores

La Conselleria de Sanidad inspecciona las residencias de mayores para verificar que cumplen con las medidas de prevención. Después de que el número de centros con casos de coronavirus pasara de dos a 22, se ha enviado «a los inspectores para poder saber si hay algún factor que no se está teniendo en cuenta y poder corregirlo a la mayor brevedad». Así lo explicó ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló. «Queremos asegurarnos que nuestros familiares están bien», añadió.

El número de residentes fallecidos asciende a 30 en la Comunitat. Entre ellos está un usuario del geriátrico de Morella. Sanidad no lo ha intervenido, aunque no hará «en el momento en que veamos que la situación no es la deseable o que no lo hemos logrado frenar. «Desde que supimos del positivo de dos residentes enseguida se aplicó el protocolo. El médico de Primaria acudió a la residencia de la capital de els Ports, dieron todas las instrucciones y se aisló a estas dos personas, es decir, se actuó para evitar cualquier contagio, indicó.

El departamento prestará el soporte para ayudar a la institución que regenta el centro a controlar el foco. De momento, se está efectuando seguimiento y se contempla incorporar a los profesionales que sea necesario para facilitar también los aislamientos.

También descartó que haya un foco importante en la provincia, apuntó: «No tenemos ningún dato de que haya nada trascendente», aseveró Barceló.

Mientras, desde la residencia el de Vila-real donde dio positivo un trabajador, reiteran que no es un profesional de atención directa y que se contagió fuera del centro por contacto estrecho con una persona de su entorno y siempre ha trabajado con mascarilla. Añadieron que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha procedido ya a la limpieza total del centro.

Sus usuarios permanecen el mayor tiempo posible en sus habitaciones y se han hecho tres turnos de comedor para aumentar la separación. Todos los trabajadores están protegidos. Ningún paciente presenta síntomas.

LA UME DESINFECTA RESIDENCIAS

La UME también desinfectó este lunes las residencias de Onda y Benicarló (en ninguna hay positivos, según los ayuntamientos), Forcall y Morella.

AFECTADOS // Según los datos de Sanidad en la Comunitat hay 103 residentes de geriátricos y 53 trabajadores positivos y 196 empleados en cuarentena. No hay datos por provincias. Del total de decesos, 21 se han producido en la de Alcoi (Alicante) y 6 en la de Torrent (València).