Sanidad solo abre en Castellón la mitad de consultorios este verano

La Conselleria de Sanidad solo ha abierto siete consultorios de verano en la provincia de Castellón, frente a los 16 del año pasado. El motivo de esta decisión es que la mayoría de estas instalaciones no cumplen con las medidas anticoronavirus, es decir, no permiten garantizar el doble circuito para los pacientes, debido a que son dependencias pequeñas. Sin duda, esta decisión afecta de lleno a los municipios más turísticos de la provincia justo en un momento en el que facilitar la asistencia sanitaria resulta crucial en plena pandemia para contribuir a la imagen de destino. Para intentar mitigar los cierres, Sanidad amplió ayer hasta diez el listado de municipios que tienen también centros de salud y consultorios abiertos por las tardes.

Así, de norte a sur, Peñíscola se queda sin sus dos consultorios auxiliares, al igual que Alcossebre y Torreblanca que pierden lo suyos. Los dos primeros sí disponen de horario de tarde en sus centros de salud. En la zona norte, también pasarán consulta en horario vespertino los ambulatorios de Vinaròs y Benicarló. En Orpesa, de momento, han abierto dos de los tres previstos. El que no está operativo se estudia, según informó el ayuntamiento, que pueda realizar funciones de atención telefónica.

Benicàssim, que cuenta con cuatro instalaciones sanitarias para los meses de verano, solo tiene operativa la de la calle Vila-real, que, como novedad para mitigar el vacío asistencial, la Conselleria de Sanidad también abre en horario de tarde.

Por su parte, tanto Castelló como Almassora se quedan, por el momento, sin consultorios de verano, al no estar abiertos el de la Marjaleria y el de La Torre, respectivamente. Burriana dispone solo del del Grao que ha asumido la cartera de pacientes del del puerto, que fue cerrado al no cumplir las medidas de seguridad frente al coronavirus. Así, solo hay uno operativo, aunque Sanidad ha decidido abrir por las tardes tanto este de la zona costera como el centro de salud Burriana I para agilizar las consultas.

Los que sí disponen de consultorios de verano son los municipios de Nules, Moncofa, que también pasará consultas vespertinas, y Xilxes.

Además, también estarán operativos en horario de tarde los ambulatorios de la Vall d’Uixó I, Onda I y el centro sanitario integrado Carinyena de Vila-real.

Sin duda, la decisión de Sanidad de no abrir los centros por no respetar las medidas preventivas es entendida por los ayuntamientos afectados, aunque la mayoría de ellos lamenta n la falta de información y de la posibilidad de haber planteado otros recintos alternativos. De ahí que reivindiquen refuerzos asistenciales.

Vacaciones seguras

Por ejemplo, en el caso de Peñíscola, la localidad más turística de la provincia, su alcalde, Andrés Martínez, insistió en que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que el 58,5% de los españoles que piensan viajar querrían medidas sanitarias adicionales que garanticen unas vacaciones seguras. «Si queremos ser competitivos y garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de quienes nos visitan, debemos tomarnos esto en serio. Necesitamos refuerzos médicos y garantizar la calidad asistencial», aseguró el primer edil. «Si se cierran los consultorios auxiliares es indispensable que se refuerce el personal del centro de salud», remarcó el primer edil.

Finalmente, además de abrir de tarde, también habrá más personal en las urgencias.