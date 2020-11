Sanidad veta las fiestas navideñas con público en centros educativos

La Conselleria de Sanidad dio a conocer ayer el nuevo protocolo de medidas de prevención e higiene sanitaria en las extraescolares. Un protocolo que establece, además, que los eventos deportivos o celebraciones en centros educativos se realizarán sin público, lo que supondrá que el festival de Navidad que se celebra en los colegios con las familias no podrá desarrollarse en el formato tradicional, a menos que cambien las actuales circunstancias del coronavirus.

https://est.zetaestaticos.com/comun/upload/0/872/872205.pdf

El documento, además, establece un aforo al 50% en las academias, aunque recomienda la formación telemática.

El texto llega a los dos meses de iniciarse el curso y días después de aprobarse nuevas restricciones. Según explica la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, se publica «porque ha habido una petición por parte de determinados ámbitos de que hiciéramos este protocolo para aglutinar todas las medidas en un documento para que estuviera más clarificado. Teníamos consultas y peticiones y dándoles respuesta lo hemos hecho».

Navarro destacó que «hay recomendaciones para evitar el contacto entre el alumnado, el espacio a garantizar por cada persona que esté en el aula, cómo proceder a la ventilación de espacios, a la limpieza, la llegada y salida escalonada... Para que no se produzcan aglomeraciones en torno a las academias, igual que no han de producirse en las escuelas».

Preguntada sobre si de acuerdo con este texto, los colegios no podrían celebrar la fiesta de Navidad con las familias, señaló que «ahora mismo, no es recomendable; la incidencia acumulada está subiendo todas las semanas y estamos en un momento de adoptar medidas restrictivas. Un contexto difícil que hay que gestionar y no es momento para que la gente se junte en espacios no preparados al efecto», apuntó Navarro.

Así, ejemplificó que sí pueden hacerse actuaciones en un teatro claramente delimitado con unas sillas y un control acerca dónde se tiene que sentar cada uno, pero que en el espacio donde normalmente se hace, como el gimnasio de la escuela donde están todos juntos intentando ver... esto ahora mismo no es nada recomendable». No obstante, matiza que estas cuestiones van variando en función del nivel epidemiológico.

Señala que las actividades deportivas no profesionales ya se hacen sin público; «lo que hacemos es trasladar la normativa general a este tipo de actividades».

OTRAS NORMAS //

La norma establece que las actividades físicas podrán hacerse en grupos de hasta 30 personas en espacios abiertos y de 20 en cerrados, sin contacto físico, con distancia de seguridad y sin superar el aforo de un tercio. Se deberá garantizar la ventilación y no se permite usar duchas o vestuarios.

En extraescolares, los padres medirán la temperatura de los niños y no podrán acceder al espacio donde se hacen las actividades. Se evitará mezclar a alumnos que no formen grupos burbuja y se hace hincapié en la ventilación.