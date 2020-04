Santi Millán desvela que su padre falleció por coronavirus

El presentador de Got Talent Santi Millán ha desvelado a Irene Junqueras en una entrevista por videollamada que su padre falleció hace unas semanas por el coronavirus.

El actor ha explicado que su padre, de 81 años, no estaba pasando por un buen momento en cuanto a su salud: Estaba muy deteriorado, pero no por eso deja de ser un mal trago. Tenía 81 años y una vida hecha. Yo creo que hay un momento, y prolongar la vida de forma artificial no es bueno... La gente debería poder morir con dignidad, ha comentado a la periodista, añadiendo que damos la espalda a la muerte y si tenemos alguna certeza es que nos vamos a morir. A mucha gente le angustia pensar en la muerte, pero yo creo que hacerlo tiene que hacerte disfrutar más de la vida.

Millán, de 51 años, ha asegurado que el resto de su familia está bien: Tengo la suerte de tener a mi madre cerca y poder acompañarla en estos momentos.

El artista se encuentra confinado en casa junto con su mujer, la realizadora Rosa Olucha, y sus hijos Marc y Ruth, que son su mejor apoyo en estos momentos.

El intérprete de 'El pueblo' (Tele 5) ha explicado a Junqueras que, dentro de lo que cabe, no está pasando mal el confinamiento, pues es partidario del ejercicio indoor y le gusta pasar tiempo en casa con los suyos.