La segunda ola del covid desborda al Banco de Alimentos de Castellón

La crisis del coronavirus ha disparado la demanda de ayuda al Banco de Alimentos de Castellón, hasta el punto en que los beneficiarios han pasado de 11.000 a 18.000 en el 2020. Un dato que expuso ayer el presidente de esta oenegé, Santiago Miralles, coincidiendo con el inicio ayer de la Gran Recogida.

Así, este año la donación será monetaria en vez de en productos alimentarios, como era habitual hasta la llegada de la pandemia.

Miralles confía en que con estas aportaciones, más las compras que están haciendo, puedan cubrir los próximos cuatro meses, hasta finales de marzo, cuando se prevé que lleguen las ayudas del Fondo Europeo de Garantía Agraria. (FEGA). El último envío llegó en septiembre, pero ya se ha agotado. Así que la entidad está sacando adelante la demanda creciente con fondos propios. Además de adquirir los víveres básicos que faltan, recurren a vales de compra y tarjetas monedero de Carrefour y Consum, entre otros.

«DESBORDADOS» // El presidente de esta entidad solidaria añade que en esta segunda ola se han agravado las situaciones respecto a la primera y está siendo «bestial, no pinta nada bien». «A nosotros esto nos está desbordando por todas partes», señala Miralles, quien relata que «esto se está multiplicando todos los días, va subiendo».

Otro detalle es que «ha cambiado el perfil de quienes solicitan ayuda; antes personas de más de 50; ahora son parejas jóvenes con hijos, de 29 a 45 años», abunda Miralles. Gente que no ha cobrado las prestaciones previstas en los ERTE, o que tras un expediente han terminado en el paro y o no tienen aún los papeles arreglados o ya no perciben una ayuda... han pasado a engrosar la lista de demandantes. «Desde Servicios Sociales nos los derivan a nosotros, que a través de la asistencia social facilitamos que se les pueda atender más rápido», expresa Miralles. «Hay gente que debe decidir entre comer o pagar la hipoteca o el alquiler y me dicen que en la vida se podía imaginar que tendrían que pedir ayuda para comer».

Una situación similar experimenta Cruz Roja, que como publicó Mediterráneo, está empezando a notar todavía más necesidad en esta segunda ola porque a las necesidades que ya existían se suman las sobrevenidas. Así, Cruz Roja, ha atendido a 65.024 personas hasta el 31 de octubre, mientras que en 2019 fueron 57.430 en la provincia de Castellón.

LAS CIFRAS

En estos momentos el Banco de Alimentos está atendiendo a 92 entidades y el número de beneficiarios ha pasado de 11.000 a 18.000 en el último año. A su vez, los usuarios del FEGA crecen un 40%. Prevén que solo en diciembre repartan 200 toneladas de comida. La oenegé suma 50 voluntarios fijos en la provincia.

LA GRAN RECOGIDA DEL AÑO PASADO

El año pasado durante la Gran Recogida contabilizaron 240.000 kilos de productos donados dentro del territorio castellonense y un total de 22 millones en toda España. Entonces participaron 21 cadenas en la campaña: Alcampo, Aldi, Bon Area, Carrefour, Carrefour Market, Cash and Carry Dialsur, Consum, El Corte Inglés, Dia, Dialprix, Eroski, Family Cash, GM Cash, Lidl, Makro, Más y Más, Mercadona, Spar, Supeco, Super Pobla y Supercor.

Por ello, apela a la solidaridad: «Esperamos que la Gran Recogida sea un éxito, para poder atender a la máxima gente posible. Un triunfo ya no solo del Banco, sino de las aportaciones de la gente. Castellón es muy solidaria y siempre ha cumplido con las perspectivas que nos hemos marcado», concluye Miralles, esperanzado.

Cómo colaborar este año con la gran recogida

Este año, tanto el Ministerio de Sanidad como la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) han establecido que la donación de víveres no podía efectuarse físicamente, debido al problema de salud que supone el covid. Así, para evitar los riesgos inherentes a la manipulación de alimentos, quienes deseen colaborar con la gran recogida podrán hacerlo ‘on line’. Así, el cliente del supermercado o gran superficie podrá hacerlo a través de una donación en la propia caja. También se podrá hacer a través de internet, con tarjeta de crédito en la página web (https://www.granrecogidadealimentos.org/castellon). Cadenas comerciales como El Corte Inglés también posibilitan hacerlo a través de su propio portal www.elcorteingles.es e incluso de su aplicación, según informan en un comunicado.

Por su parte, Mercadona vuelve a poner a disposición del Banco de Alimentos sus más de 1.600 tiendas para contribuir a animar a sus clientes a participar en esta recogida solidaria. Concienciada con la situación actual, Mercadona ha reforzado sus donaciones a Bancos de Alimentos y entidades sociales. En la primera mitad de 2020 duplicó las donaciones con más de 10.000 toneladas, lo que equivale a más de 140.000 carros de la compra.