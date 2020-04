La seguridad por el coronavirus ralentiza las obras en Castellón

Los operarios de la producción trabajan con normalidad desde esta semana en la obra pública y privada de Castellón, y confían en continuar a buen ritmo para cumplir plazos. Sin embargo, toda la operativa necesaria de seguridad en los empleados y procesos para evitar la propagación del coronavirus es inevitable que afecte al ritmo de producción, siendo inferior. El presidente de la patronal castellonense de la construcción Apecc, Fernando Alfonso, explica que precisamente esperan contar con un balance más concreto, a principios de la semana próxima, «sobre el impacto de las medidas por el covid-19 en el ritmo de actividad y en la productividad de las obras en curso», comenta.

ARRANCAN PROMOCIONES / Lo que sí es cierto es que el despertar de un sector que había vivido una época difícil en los últimos años continúa. «Arrancan nuevas promociones, como una reciente que ha empezado en Benicàssim», indica Alfonso. La zona costera, en localidades como Orpesa o Benicàssim, junto a la capital Castelló, concentran buena parte de los trabajos. «No han cesado los proyectos y se trabaja para poder cumplir con los plazos de entrega», apuntan desde el sector de la construcción.

¿FINES DE SEMANA? / En otras comunidades autónomas, como Murcia, su patronal de la construcción solicitó ayer poder trabajar en fines de semana, festivos y ampliar el horario en verano, sin restricciones. Una petición que por ahora no se ha planteado en la provincia de Castellón. En las obras castellonenses trabajan, eso sí, con el horario habitual anterior a la crisis sanitaria, sin cambios, en general, en aquellas empresas que no están afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El sector, eso sí, ha avisado estos días de que necesita con urgencia más obra pública y, de no licitarse, su actividad podría caer una cuarta parte.

IDENTIFICACIONES / Los desplazamientos a las obras de zonas turísticas de la provincia han llevado a anécdotas en los controles de las fuerzas de seguridad a obreros que trabajan en Castellón, pero son originarios de otras comunidades autónomas y así consta en su domicilio del DNI. «Pero se soluciona con el permiso de la empresa», recalcan.