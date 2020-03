La Selectividad se retrasa y cambia de modelo y posponen a 2021 las oposiciones

La crisis del coronavirus no solo ha afectado a la actividad lectiva, que ha quedado suspendida. También ha obligado a plantear nuevas fechas para la Selectividad y las oposiciones docentes.

Después de aplazarse la convocatoria de las pruebas de acceso a la Universidad, prevista en Castellón para los días 9 al 11 de junio en convocatoria ordinaria y del 7 al 9 de julio la extraordinaria, todo apunta a que las mismas se harán después del 29 de junio, Sant Pere, y la repesca, en septiembre. Alrededor de 2.000 alumnos de la provincia de Castellón están pendientes de esta cuestión.

Ayer en la Conferencia Sectorial de Universidades entre Estado y comunidades autónomas, se propuso convocarlas entre el 22 de junio y el 10 de julio y publicar los resultados antes del 17. Y la extraordinaria en septiembre, con el límite del día 10.

En los próximos días, las consellerias de Educación y Universidad abordarán con los rectores las nuevas fechas, situándose en esta horquilla. No obstante, fuentes de Educación han descartado que su celebración durante la primera semana propuesta, porque el 24 de junio coincide con Sant Joan y la convocatoria suma 3 días (normalmente de martes a jueves). El 29 de junio es fiesta local en Castelló por Sant Pere, por lo que todo apunta que será después de esa jornada.

PENDIENTES DEL CORONAVIRUS

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, consideró una buena decisión el aplazamiento: «Mantenerlas supone garantizar un acceso equitativo y justo a la Universidad, pero se ajustan las de realización al nuevo contexto educativo provocado por el Covid19. Confiamos en que la evolución de la pandemia permita este nuevo calendario». Además, consideró que poner fecha acaba con la incertidumbre que el alumnado, sobre todo el de segundo de Bachillerato, tenía».



La rectora también vio positivo que se haya acordado modificar el modelo y el contenido con el objetivo de que el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de contenido de alguna de las materias.

En cambio el Sindicat d’Estudiants tildó de «muy grave su mantenimiento asegurando que garantizará la exclusión inmediata de estudiantes de clase trabajadora por no tener medios tecnológicos para seguir las clases», pidiendo su suspensión.

LOS PADRES LO APOYAN

Desde la Confederación de Asociaciones de Padres Gonzalo Anaya, Màrius Fullana, señaló: "Nos parece bien que se aplacen las pruebas porque es lógico; de hecho, nosotros íbamos a pedir esto. "No conocemos el modelo, suponemos que reducirán temario. Todo lo que sea poner al alumnado en las mismas condiciones y que todos tengan las mismas oportunidades y no se generen desigualdades vamos esta línea". Así pidió que la materia se imparte en condiciones de igualdad a todo el alumnado. "Estamos intentando desde la Confederación que llegue la enseñanza en red incluso a aquellos que no tienen ni medios informáticos. No queremos que se creen estas desigualdades", señaló.

CAMBIOS EN LA PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA

En cambio, la directora general de Universidades, Pilar Ezpeleta, en declaraciones a MediTV señaló que profesorado y alumnado están más que familiarizados con las plataformas de enseñanza ‘on line’. En cuestión de días se abordará cómo se modifica Selectividad buscando una flexibilización para que haya una igualdad. «La intención es caminar hacia que las posibilidades de respuesta sean mayores y que cada uno pueda adaptarse a lo que ha abordado en cuanto a contenidos». La comisión gestora de la Comunitat determinará las fechas tomando como base la propuesta dada ayer y cerrará la fecha de preinscripción. Habrá de ser no antes del 25 de septiembre la asignación de plazas, que será única en principio. «Estamos condicionados por la evolución de la situación y por los criterios de Sanidad», matizó.

Mientras, desde el sindicato ANPE reivindicaron que la fecha sea la misma en todas las comunidades autónomas.

CALENDARIO ESCOLAR SE MANTIENE

Mientras, el calendario escolar se mantendrá, según Conselleria. De este modo, el alumnado de Infantil y Primaria acaba el 18 junio y en ESO, Bachillerato y FP, el 16 de junio.

APLAZAN LAS OPOSICIONES

Además, la Conselleria de Educación propondrá el viernes a los sindicatos en la mesa sectorial aplazar las oposiciones de Secundaria a junio de 2021 que debían comenzar el 17 de junio de este año con 3.575 plazas de acceso libre y 4.295 en total; y a 2022 las de Primaria. El año pasado, en que se convocaron 4.636, hubo 20.000 aspirantes en toda la Comunitat, 2.500 en Castellón.

Desde el sindicato mayoritario, el STEPV, su portavoz, Marc Candela, califica de «lógica esta situación» habida cuenta el contexto actual: «Hay que convocar antes a los tribunales y ahora mismo es complicado».