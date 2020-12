Sigue en directo la comparecencia de Ximo Puig en la que anunciará nuevas medidas ante el coronavirus

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, comparecerán esta tarde al finalizar la reunión de la comisión interdepartamental de actuación contra la pandemia.

Se espera que el jefe del Consell y la responsable de la cartera de Sanitat anuncien nuevas medidas de Navidad en la Comunitat Valenciana, unas restricciones que podrían establecerse en los días fuertes de la Navidad 2020 para evitar la expansión del coronavirus y tras el empeoramiento de la situación epidemiológica tras el puente de diciembre.

