Solo un usuario de Castellón deja la residencia por el brote de coronavirus

Los protocolos puestos en marcha conjuntamente por las consellerias de Sanidad e Igualdad para hacer frente al virulento brote de coronavirus en las residencias de mayores se han quedado casi sin efecto por su escasa eficacia. La primera medida tomada fue la de permitir a los residentes regresar a sus domicilios, que suponen un entorno más seguro ante la pandemia, y abandonar los geriátricos para evitar contagios sin perder su plaza. Hasta la fecha, según datos del departamento de Mónica Oltra, solo un residente de la provincia de Castellón se ha acogido a esta acción.

El motivo, según insisten desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), es que la mayoría de usuarios está en estos centros «por necesidad al tener una gran dependencia y requerir cuidados específicos». «Una persona que necesita una atención especializada no puede dejar un centro, la mayoría no está allí porque lo prefiera», explica el presidente de la patronal del sector, José María Toro.

Otro de los planes anunciados semanas atrás de forma incesante, pero que solo ha llegado a materializarse en una residencia de Requena, era el de reagrupar a todos los mayores que daban positivos en residencias ya medicalizadas para así «romper» la posible transmisión. Esta acción, como reconoció ayer la propia consellera de Sanidad, Ana Barceló, no se ha llevado a cabo. Y es que, sin duda, generó gran malestar, por ejemplo, en Morella, que fue la primera residencia medicalizada en la provincia y donde ya han fallecido 19 usuarios.

Hospitalizaciones

Otro de los factores que han podido influir ha sido la bajada de la presión asistencial en los hospitales por el coronavirus, lo que ha permitido derivar a los hospitales a aquellos mayores que presentan un cuadro más complicado antes de que su estado pueda empeorar.

«Ninguno de los dos protocolos ha servido para mucho, pedimos a las consellerias, especialmente a Igualdad, más comunicación con el sector para que trabajen en medidas que tengan más efectividad que estas dos», remarcó.

Justo ayer el departamento de Oltra informó de que abonará 6,5 millones por las plazas contratadas y concertadas de los centros de día y centros ambulatorios que han cerrado por la pandemia en la Comunitat.

Actualmente, en la Comunitat hay 101 centros, 17 de ellos en la provincia de Castellón, con contagios. El global de residentes que han dado positivo en la región es de 1.608, así como 461 residentes.. Han fallecido 378. Cerca de la de la mitad de los 147 muertes por coronavirus en la provincia han sido de usuarios de estos centros. Han fallecido residentes en Morella, Villahermosa, Vila-real, Burriana, Montán o Castelló. En total, hay nueve residencias bajo vigilancia de Sanidad al presentar una mayor gravedad.