Estos son los 40 municipios de Castellón libres de coronavirus desde el inicio de la pandemia

Atendiendo a los datos facilitados por la Conselleria de Sanitat y datados en el pasado lunes 26 son 46 los municipios de Castellón que cuentan con casos de covid-19 activos. En total suman 735 positivos detectados en las dos últimas semanas en la provincia mediante pruebas PCR. La ciudad de Castelló, con 224 positivos en las dos últimas semanas, lidera la lista por delante de Vinaròs (71), Vila-real (61) y Almassora (40). Sin embargo, todavía restan 40 poblaciones que no han contado ningún contagiado, poniendo en cuarentena esta cifra, pues hoy mismo se ha conocido que Villores, que hasta ahora está libre de covid-19, ya suma un caso.

Este caso de Villores todavía no se ha visto reflejado en los datos oficiales facilitados por Conselleria, por lo que es posible que esta situación se repita también en otros municipios que sí aparecen en la ‘lista blanca’ de la provincia.

Hay que destacar que todas las 40 poblaciones que no han registrado ningún contagio por covid-19 de forma oficial cuentan con menos de 1.000 habitantes, siendo la más populosa Les Useres, que roza el millar de vecinos. También hay que subrayar que el no aparecer en la siguiente lista no implica que a día de hoy registren algún caso activo.